Do Česka se vrátilo sucho, deště nepomohly. Aktuálně je na 13 procentech území, předpověď není slibná

Sucho se po několikatýdenním lepším stavu znovu vrací do české krajiny, a to velmi intenzivně. Podle webu Intersucho bylo v neděli nejhorším stupněm půdního sucha do hloubky jednoho metru zasaženo přes 13 procent území, přičemž podle předpovědi to bude za týden už polovina. Tři nejhorší stupně zasáhnou přes 80 procent území. Velmi rychlý nástup sucha způsobí tropické teploty a to, že srážek bude minimum.

