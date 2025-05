Do děčínské zoo dorazila z Brna medvědice Irina. Bude dělat společnost Brunovi

Medvědice dorazila do děčínské zoo kolem 14. hodiny. Zhruba dvacet minut trvalo, než ji ošetřovatelé přesunuli z přepravního boxu do ubikace. Vše zvládla bez uspání – očichala vchod do nového domova a pak se vrhla na dobroty, které jí na uvítanou připravili.

Do děčínské zoo dorazila z Brna Irina, samice medvěda kamčatského. Bude dělat společnost Brunovi

Irina je podle informací z brněnské zoo akční – proto jí bylo nutné výběh přizpůsobit.

Medvědi teď budou pár dnů oddělení, uvidí se pouze přes mříže. Až se Irina seznámí s výběhem, začnou je s Brunem chovatelé zkoušet dávat dohromady.

Návštěvníci by podle odhadů hlavního chovatele děčínské zoo Petra Haberlanda mohli oba medvědy společně ve výběhu vidět zhruba za tři týdny. Na medvíďata se ale těšit nemohou – medvěd Bruno podstoupil už před časem kastraci.