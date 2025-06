Třetá kolo nerozhodlo. Fridrich měl devět a Chudárek osm hlasů. Volba šéfa České televize pokračuje

Radní České televize ani ve třetím kole volby generálního ředitele veřejnoprávní televize nezvolili. Ředitel programu ČT Milan Fridrich dostal devět hlasů a obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek osm. Ve druhém kole byl poměr opačný. Ke zvolení potřebovali alespoň deset hlasů. Hlasuje 17 radních. Praha 17:45 18. 6. 2025 (Aktualizováno: 18:21 18. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Fridrich a Hynek Chudárek | Foto: Jiří Šeda a Tomáš Adamec | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Bývalý šéf ostravského studia ČT Miroslav Karas a výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský nedostali ani jeden hlas a pro předsedkyni dozorčí rady CNC Libuši Šmuclerovou hlasoval jeden radní.

Kandidáti před volbou představili radním své projekty rozvoje televize v příštích letech a odpovídali na jejich dotazy. Trvalo to 7,5 hodiny. Všechny kandidátské projekty jsou dostupné na internetu. Pokud by ve volbě dnes ve třech kolech nikdo neuspěl, bude se opakovat na příštím zasedání rady. Rada musí nového ředitele zvolit do tří měsíců.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, co na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.