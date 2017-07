Do Egypta odletěl tým lékařů. V Káhiře posoudí stav zraněné Češky

Do egyptské Káhiry odletěl v úterý dopoledne český lékařský tým. Na místě má posoudit, kdy a zda bude možné Češku zraněnou při útoku v Hurghadě převézt do České republiky. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Praha/Káhira 11:03 25. 7. 2017 (Aktualizováno: 13:10 25. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egyptská sanitka u nemocnice El Salam, do které byly převezeny zraněné ženy z útoku v hotelu Zahabia. | Foto: Mohamed Aly | Zdroj: Reuters

Tým lékařů tvoří dva lékaři a dvě sestry, řekl novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ministerstvo původně informovalo o tom, že lékař specialista odletí do Egypta už v pondělí odpoledne. Mluvčí resortu vysvětlila, že prioritou bylo vypravit letadlo co nejdřív:

„Byla tam ale omezení, která se týkají leteckých povolení, a muselo se vše připravit,“ uvedla s tím, že letadlo by mělo zakrátko dosednout v Káhiře.

Znovu také zopakovala, že se stav pacientky radikálně zhoršil. „Před tím to vypadalo, že bude schopná převozu zpět do České republiky pojišťovnou. Její stav se ale v pondělí dopoledne zhoršil a my na základě toho ihned jednali,“ doplnila Lagronová.

To potvrdil i ministr Zaorálek. Lékaři, kteří jsou na cestě do Egypta, podle něj teprve na místě rozhodnou o dalším postupu.

„Mají za úkol se seznámit se současným stavem Češky, která leží zraněná v káhirské nemocnici. Mají posoudit situaci a především také rozhodnout o převozu," uvedl.

Mluvčí kbelského letiště Zuzana Špačková v úterý ráno uvedla, že na cestu je připraven vojenský speciál Airbus A319 ve verzi Medevac pro převoz zraněných.

Při útoku předminulý týden Egypťan v Hurghadě nožem ubodal k smrti dvě Němky a zranil čtyři další turistky. Na hotelovou pláž se podle všeho dostal tak, že si zakoupil vstupenku k jednodennímu využití.