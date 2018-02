Do Iráku odletěla desítka vojenských policistů. Budou cvičit místní ozbrojené síly

Sedm instruktorů vojenské policie a tři další vojenští policisté odletěli v neděli ráno do Iráku, kde budou cvičit tamní ozbrojené síly a podílet se na ochraně leteckého poradního týmu. Sdělil to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Skupina odletěla z letiště Kbely ráno ve 3:30. V Iráku působí letecký poradní tým, česká armáda do země před týdnem vyslala i 12 vojenských chemiků.

Praha 10:26 4. února 2018