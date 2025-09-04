Do Jizerských hor se vrátí historické lokomotivy. Unikátní trať ‚Zubačka,‘ je stará 123 let
Už brzy se na unikátní ozubnicovu trať mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách znovu vrátí historické lokomotivy. Ke konci se totiž blíží její náročná oprava. 123 let stará trať přezdívaná Zubačka překonává sklon až 58 promile a je tak nejstrmější železniční tratí v Česku. Ozubnicový systém už byl v havarijním stavu a tak se musely položit nové koleje, pražce i nové ozubnicové tyče. Správu železnic přijde obnova na 447 milionů korun.
S Robertem Bayerem ze Správy železnic právě vycházíme ze stanice Tanvald, tady už opravy finišují. „Tady nám začíná v kilometru 27.703 první ozubnicový úsek, který je dlouhý 700 metrů a končí před dopravnou Desná,“ popisuje pro Český rozhlas Liberec Bayer.
Na unikátní ozubnicovu trať mezi Tanvaldem a Kořenovem v Jizerských horách se vrátí historické lokomotivy
Ozubnice není v plné délce trati. „Původně tady byly tři úseky, ale po opravě budou pouze dva, protože do Dolního Polubného se ozubnice doplnila. Dohromady tedy bude ozubnice mít čtyři a půl kilometru a 12 metrů. Když najíždí lokomotiva, musí najíždět krokem, naskočí do toho ozubení a jakmile je v ozubnicovém pásu, tak strojvedoucí zapne ozubnicový pohon,“ vysvětluje Bayer.
Ve stanici Dolní Polubný na opravu trati dohlíží stavbyvedoucí Adam Prudil.
„Celá kolej se musí povolit, potom se svařuje. Kolej se musí utáhnout i do správné teploty, nějakých 25 stupňů. Proto začínáme brzy ráno nebo děláme i k večeru. Třeba teď si myslím, že má kolejnice přes 40 stupňů, takže teď už bychom svařovat neměli,“ říká Prudil.
„Jednoduchá oprava to není, ozubnici zde nikdo nemontoval přes 65 let. V zahraničí, ve Švýcarsku nebo Rakousku, se ale ypsilon pražce používají a uchycení aptovy ozubnice už je tam vyřešeno, takže se to jen aplikovalo na rozchod 1435 v našich podmínkách. Ozubnicové tyče vyráběla pražská strojírna, pražce vyrábí v Německu,“ popisuje Prudil.
„Kolejnic je 13 kilometrů a 409 metrů a pražců – ypsilonů – je tu použito 4960 kusů. Je to unikátní trať, třeba výhybky, co tady máme, jsou jediné ozubnicové výhybky v České republice. Byly vyrobeny jen tři a jsou položené tady.“
„Dnes to pro standardní provoz už není potřeba, ale vzhledem k tomu, že to v roce 1992 bylo vyhlášeno kulturní památkou, tak jsme to museli obnovit a zachovat provoz ozubnicových lokomotiv. Zubačky jsou pouze dvě lokomotivy, ostatní vozidla využívají pouze adhezní provoz. Současný svršek je na moderních pražcích ypsilon, tudíž ta jízda je plynulá a bez rázů,“ uzavírá Prudil.
Na opravenou zubačku by se měly vlaky vrátit na konci října.