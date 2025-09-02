Do krytého bazénu v Opavě se vrátili plavci. V provozu je poprvé od loňských zářijových povodní

Poprvé od loňských zářijových povodní můžou do opavského bazénu plavci. Před necelým rokem se do krytého areálu dostala velká voda a poničila především technické zázemí ve sklepě. Příprava i samotné opravy bazénu trvaly skoro rok, zjistil Český rozhlas Ostrava.

Opava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Krytý bazén v Opavě je po povodních opět v provozu

Krytý bazén v Opavě je po povodních opět v provozu | Foto: Natálie Janyšková | Zdroj: Český rozhlas

„Nacházíme se v suterénních prostorách, kde je veškerá technologie, resp. technologické celky, které byly zasažené povodní. Tady se děly v podstatě veškeré práce, které souvisely s odstraňováním povodňových škod,“ popisuje Petr Mikeska z technických služeb, který je provozním krytého bazénu v Opavě.

Přehrát

00:00 / 00:00

Krytý bazén v Opavě je po povodních opět v provozu

Podle Mikesky se při povodních hladina vody dostala do výšky dva metry dvacet a dvacet centimetrů. Místní plavecká hala má dvě nádrže. Hlavní 25 metrů dlouhý bazén a brouzdaliště pro děti.

„Napouštěli jsme minulý týden v pondělí. Standardně je doba napouštění asi jeden den. Napustíme, voda se musí upravit na parametry bazénové vody, a následně před zahájením provozu ohřát,“ vysvětluje Mikeska.

2:00

Po odklizení následků povodní otevírá koupaliště na Olomoucku. Přilehlý kemp se možná dočká obnovy

Číst článek

Technologie nově ve vyšších patrech

„Tady na vrchu se přemisťovaly rozvaděče, tady ta technologie je nová. Reguluje se tady veškerý chod vzduchotechnik, topení a měření regulace bazénové technologie,“ doplňuje Petr Mikeska.

Po povodni bylo nutné vyměnit všechny rozvody a přístroje. Místnost s důležitou technikou se ale přesunula ze sklepa výš. „Ovládací prvky, které by mohly být v budoucnosti znovu zaplaveny, jsme přesunuli do patra. Takže teď jsme udělali maximum pro to, aby se zabránilo větším škodám třeba při následujících povodních. Celkově šlo o investici ve výši 19 milionů korun bez DPH,“ říká náměstek primátora Vladimír Schreier za ANO.

Technici teď budou v bazénu ještě ladit provozní nastavení třeba ohřevu vody. To se nedá dělat jindy, než když už je bazén otevřený.

Krytý bazén v Opavě | Foto: Natálie Janyšková | Zdroj: Český rozhlas

Natálie Janyšková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme