Do krytého bazénu v Opavě se vrátili plavci. V provozu je poprvé od loňských zářijových povodní
Poprvé od loňských zářijových povodní můžou do opavského bazénu plavci. Před necelým rokem se do krytého areálu dostala velká voda a poničila především technické zázemí ve sklepě. Příprava i samotné opravy bazénu trvaly skoro rok, zjistil Český rozhlas Ostrava.
„Nacházíme se v suterénních prostorách, kde je veškerá technologie, resp. technologické celky, které byly zasažené povodní. Tady se děly v podstatě veškeré práce, které souvisely s odstraňováním povodňových škod,“ popisuje Petr Mikeska z technických služeb, který je provozním krytého bazénu v Opavě.
Podle Mikesky se při povodních hladina vody dostala do výšky dva metry dvacet a dvacet centimetrů. Místní plavecká hala má dvě nádrže. Hlavní 25 metrů dlouhý bazén a brouzdaliště pro děti.
„Napouštěli jsme minulý týden v pondělí. Standardně je doba napouštění asi jeden den. Napustíme, voda se musí upravit na parametry bazénové vody, a následně před zahájením provozu ohřát,“ vysvětluje Mikeska.
Technologie nově ve vyšších patrech
„Tady na vrchu se přemisťovaly rozvaděče, tady ta technologie je nová. Reguluje se tady veškerý chod vzduchotechnik, topení a měření regulace bazénové technologie,“ doplňuje Petr Mikeska.
Po povodni bylo nutné vyměnit všechny rozvody a přístroje. Místnost s důležitou technikou se ale přesunula ze sklepa výš. „Ovládací prvky, které by mohly být v budoucnosti znovu zaplaveny, jsme přesunuli do patra. Takže teď jsme udělali maximum pro to, aby se zabránilo větším škodám třeba při následujících povodních. Celkově šlo o investici ve výši 19 milionů korun bez DPH,“ říká náměstek primátora Vladimír Schreier za ANO.
Technici teď budou v bazénu ještě ladit provozní nastavení třeba ohřevu vody. To se nedá dělat jindy, než když už je bazén otevřený.