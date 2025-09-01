Do Lidových sadů v Liberci znovu jezdí tramvaje. Autům se Riegrova ulice otevře až v půlce září
V Liberci v pondělí po pěti měsících skončila výluka tramvajové linky z centra města na konečnou do Lidových sadů. Tramvaje tam nemohly jezdit kvůli rekonstrukci Riegrovy ulice u zoologické zahrady. Pro automobily je ulice i nadále zavřená kvůli pokračování stavebních prací, informuje Český rozhlas Liberec.
Tramvaje nejezdily z centra Liberce k zoologické zahradě kvůli výměně vodovodu a kanalizace a následné rekonstrukci tramvajové tratě. Dopravní podnik za ni zaplatil 96 milionů korun.
V Liberci v pondělí po pěti měsících skončila výluka tramvajové linky z centra města na konečnou do Lidových sadů
I když výluka trvala skoro půl roku, pro automobilovou dopravu zůstává úsek v Riegrově ulici stále neprůjezdný. Dělníci tam totiž musí ještě položit přes 500 tisíc dlažebních kostek.
Zatímco tramvaje místem projedou, auta se tam budou moci vrátit až v druhé polovině září. Po skončení oprav ale bude nově Riegrova ulice obousměrná.