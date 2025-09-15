Do podoby obchvatu Pardubic může výrazně zasáhnout armáda. Trasy jsou pro ni problematické
Armáda bude mít silné slovo v tom, kudy nakonec povede jihozápadní silniční obchvat Pardubic. Projektanti ale s požadavky armády příliš nepočítají. Navržené jsou dvě trasy, přičemž první je pro vojáky nepřijatelná a druhou už teď doprovází několik otazníků.
Obchvat by měl znamenat úlevu pro okrajové části Pardubic ve směru na Přelouč, kudy jezdí 13 tisíc aut denně. Doprava by měla být stažená mimo město. Silnice povede od Přelouče kolem Starého Mateřova a Třebosic přes železnici a napojí se na dražkovickou křižovatku.
Na stole jsou dvě varianty. Starší červená, která sice vede dál od obcí, ale zase blíž k letišti.
A ministerstvo obrany tvrdí, že už v roce 2018 vydalo nesouhlasné stanovisko, protože by stavba zasáhla do ochranného pásma přibližovacího radaru.
Následně Ředitelství silnic a dálnic připravilo modrou variantu, která je ale zase podstatně blíž zástavbě.
Hlasitě proti modré variantě jsou hlavně obce, kolem kterých má vést – Starý Mateřov nebo Staré Jesenčany. Lidé se tam bojí hlavně hluku a velkého dopravního zatížení, pokud se tam provoz přelije.
Upozorňují ale na to, že ani tahle možnost nemusí být pro vojáky akceptovatelná. Na veřejném projednání zaznělo třeba to, že armáda požadovala zahloubení úseku silnice několik metrů pod zem, v projektu ale nic takového není.
Ministerstvo obrany sdělilo Českému rozhlasu Pardubice, že si sice k modré variantě stanovilo podmínky, za kterých by byla stavba možná, jenže tohle stanovisko mělo omezenou platnost, a ta vypršela už v květnu 2023.
Stavba je zatím ve fázi, kdy se investor snaží získat souhlas EIA, tedy zda je stavba možná z pohledu dopadu na životní prostředí. Na krajský úřad dorazilo přes 40 připomínek, které musí zpracovat. A je možné, že nechá podklady doplnit.
Zcela jisté je, že k samotné stavbě, jak je navržená, ale bude souhlas armády nutný.