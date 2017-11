Do Prahy míří špičky protiimigrantských stran. Na jednom pódiu má s Okamurou vystoupit Le Penová i Wilders

Evropské špičky protiimigrantské politiky by se měly v prosinci setkat v Praze. Sjezd tu bude mít frakce Evropa národů a svobody (ENF). Na srazu by měla mimo jiné vystoupit neúspěšná francouzská kandidátka Marine Le Penová. Do české metropole by měl přijet i nizozemský politik Geert Wilders. Informuje o tom server Aktuálně.cz.

Spolu s nimi na pódiu vystoupí i Tomio Okamura, jehož Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD) je také členem frakce.

Le Penová frakci ENF v Evropském parlamentu v roce 2015 zakládala a jako první jí i předsedala. Svůj europoslanecký mandát ale později opustila. Její účast v Praze potvrdilo vedení frakce.

„Potvrzujeme vám, že přijede, i když to veřejně oznámí až začátkem prosince,“ napsala serveru kancelář Nicolase Baye, který je jedním z předsedů ENF.

Podle Aktuálně.cz se má sjezd stranických špiček frakce konat v polovině prosince. Vedení frakce ENF datum nevyvrátilo. „Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat. Vydáme tiskovou zprávu. Kdy to bude, rozhodne vedení SPD,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala.

Sdílnější ale byla podle serveru například poslankyně SPD Jana Levová. „Mám informaci, že paní Le Penová i pan Wilders tam budou.“

Účastníkem by měl být i Hans-Christian Strache, předseda Svobodné strany Rakouska. Do frakce patří i italská Liga severu nebo belgický Vlámský zájem. Členem frakce je například i Alternativa pro Německo, která letos u západních sousedů zaznamenala výrazný volební úspěch. Jde o strany, které odborníci označují za populistické nebo krajně pravicové.