Do prodejen se zlevněnými potravinami chodí čím dál víc zákazníků. V Ostravě bývají fronty až na ulici

O potraviny ve slevě je v posledních měsících čím dál větší zájem. Zvláštní obchody, takzvané zlevněnky, prodávají potraviny po expiraci, ale ještě před koncem minimální trvanlivosti. Například v centru Ostravy je o zboží ve slevě tak velký zájem, že se tam často tvoří fronty až na ulici. Podle Českého statistického úřadu Češi stále nejvíce šetří na potravinách. A to i přesto, že inflace v poslední době klesla. Ostrava 22:50 16. června 2024

Za tu dobu, co v Ostravě fungují obchody se zlevněnými potraviny, se podle vedoucí provozovny Zdeny Strokové změnila skladba zákazníků. Dávno už to nejsou jen lidé v důchodu.

„Lidí je čím dál tím víc, jsou stálí zákazníci, klientela od právníků po tu nižší sortu,“ říká vedoucí.

Potraviny obchod prodává po expiraci, ale ještě před doporučeným datem spotřeby. „Málokdo třeba ví, že jsou spotřeby do a minimální. Spotřebujte do se samozřejmě na druhý den nesmí prodávat, takže ty minimálky můžou,“ vysvětluje vedoucí provozovny.

Prodejna nabízí hlavně trvanlivější potraviny, například maso tam lidé koupí jen uzené. Rozdíl v částce nákupu je ale oproti průměru v supermarketu výrazný, u některých potravin lidé zaplatí i o polovinu méně.

„Dá se tady něco koupit. Tady je třeba anglická slanina a podívejte se – to vychází stovku za kilo. Tak by to mělo být všude,“ říká sedmdesátiletý František Vrba. Do zlevněných potravin chodí často i pro pečivo nebo jogurty. A není sám, někteří sem chodí častěji než do běžného supermarketu.

V Ostravě mají už několik prodejen s levnými potravinami, přímo v historickém jádru je ale jen jedna. Ta se teď kvůli velkému zájmu zákazníků možná přesune do větších prostor.