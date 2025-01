Do sněmovní kampaně se vrátí téma antikomunismu. Vládní strany chtějí upozorňovat na ‚skrytou‘ KSČM

Komunisté se letošních sněmovních voleb zúčastní na kandidátce nově vytvořeného hnutí Stačilo! To však nebude bránit zejména vládním pravicovým politikům označovat tento subjekt za „přebarvené“ či „skryté komunisty“. Obzvláště když se ke spojenectví nepřidá další silný partner a půjde hlavně o KSČM a menší strany. Praha 5:00 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka KSČM a koalice Stačilo! Kateřina Konečná | Foto: Michal Čížek | Zdroj: AFP / Profimedia

Jedním z velkých témat kampaně před sněmovními volbami 2021 byla naděje pravicové části spektra, že by komunisté mohli poprvé v historii vypadnout z Parlamentu. KSČM tehdy zaplatila za to, že držela při moci menšinovou vládu ANO a ČSSD a jejich voliče přebralo právě hnutí ANO Andreje Babiše.

Zdá se, že to nejhorší má KSČM za sebou a nyní – již jako Stačilo! – roste křivka jejich podpory opět přes pětiprocentní hranici.

Do zmíněné kampaně před minulými sněmovními volbami zasáhl i spolek Dekomunizace, který tehdy natočil spot nazvaný Už nikdy fronty na banány, kterým herci a umělci apelovali na to, aby lidé přišli k volbám a pomohli již tehdy slábnoucí KSČM dostat ze Sněmovny.

Přebarvení komunisté?

Byť zatím z vládních stran zní, že nejde o koordinovanou taktiku, u jednotlivých politiků už začíná vybublávat na povrch varování před návratem komunistů a poukazování na to, že Stačilo! je jen přebarvená KSČM.

Patrné to bylo například ve víkendových Otázkách Václava Moravce, kde se s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou utkala europoslankyně STAN Danuše Nerudová, nebo v minulé Partii, kde narazila kromě Nerudové i na místopředsedkyni ODS Evu Decroix.

Decroix Konečnou obvinila, že Stačilo! je jen jinak pojmenovanou kandidátkou KSČM: „Jste předsedkyně KSČM, kandidujete jako komunistka, kandidujete s tímto programem, neschováváte ho, tak se netvařme, že vaše kandidátka bude něco jiného než komunistická kandidátka.“

Ke svým kolegyním z vládních stran se připojuje třeba i místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), který zmiňuje, že se komunisté za značku Stačilo! „účelově schovali“ a varuje především před tím, že prosazují vystoupení Česka z NATO a EU.

„Je to obrovské riziko, které by otevřelo dveře výraznému posílení Ruska v naší zemi, což je koneckonců historickým cílem komunistů. Každý, kdo nechce Putina a jeho manýry v naší zemi, by se měl komunistů ve Sněmovně obávat,“ popisuje.

Pravicový antikomunismus

Podle politologa Jana Charváta ale taktika varování před návratem komunistů vládním stranám v kampani moc fungovat nebude. „Nemyslím si, že by voliče, kteří jsou opravdu zklamaní z fungování vlády, měl přesvědčit zrovna strach z návratu komunistů. Političtí marketéři vládních stran se to ale určitě budou snažit nějak využít,“ domnívá se.

Téma antikomunismu na české pravici rezonuje dlouhodobě a necílilo jen na KSČM, ale i na sociální demokracii či Andreje Babiše.

„Problém ale je, že se antikomunistický diskurz v poslední zhruba dekádě úplně zpřeházel. Pokud dlouhodobě argumentujete – jako například část ODS – tím, že větší komunisti než KSČM jsou Piráti, pak s vámi ale byli tři roky ve vládě, tak to uhrajete jen velmi obtížně,“ upozorňuje odborník z Institutu politologických studií FSV UK.

Podle politologa Vladimíra Naxery ze Západočeské univerzity v Plzni by ale i letos mohl antikomunismus v kampani fungovat. „Vzhledem k zažitým antikomunistickým vzorcům části české politické scény i společnosti se domnívám, že v tomto ohledu stále existuje mobilizační potenciál,“ říká.

Pro koalici Spolu dle informací iROZHLAS.cz bude varování před návratem komunistů o jednu z komunikačních linií během sněmovní kampaně, byť určitě ne tou hlavní.

A to ani pro STAN. „V rámci naší komunikace se koncentrujeme na věcnou stránku problému. Na to, abychom nabízeli řešení v oblastech, jako jsou bydlení, energie nebo bezpečnost. Naše kampaň se tedy primárně proti jiným stranám vymezovat nebude,“ popisuje mluvčí hnutí Sára Beránková.

„Nicméně vymezovat se proti nedemokratickým, nebo dokonce totalitním myšlenkám a poukazovat na hrozbu návratu komunistů do českého Parlamentu, ať už se snaží schovat zrovna za jakýkoliv název, je namístě a dlouhodobě tak činíme,“ doplňuje za Starosty.

Komunisté a ti druzí

Vládní představitelé, kteří označují Stačilo! za přebarvenou KSČM, své výroky mají o co opřít. Loňské volby ukázaly, že komunisté jsou jednoznačně hlavní hybnou silou tohoto spojenectví „levicově vlasteneckých sil“, jak se sami nazývají.

V květnových volbách do Evropského parlamentu ještě dominance KSČM ve Stačilo! tak patrná nebyla. Z 28 pozic na kandidátce obsadila KSČM 18, Spojení demokraté-Sdružení nezávislých (SD-SN) 7 a Česká strana národně sociální (ČNSN) 3.

Zářijové krajské volby už ale napsaly úplně jiný příběh. Kromě Karlovarského se jich koalice Stačilo! zúčastnila všude a z celkového počtu 692 kandidátů nasadila KSČM 557 svých nominantů, zatímco menší strany vždy jen pár desítek. Ve všech krajích kromě Jihomoravského navíc obsadila KSČM i post lídra.

Tyto počty vychází i z toho, že nejbližší partneři KSČM v rámci Stačilo! – tedy ČSNS a SD-SN – jsou straničky s minimem členů, zatímco komunistům zbývá ještě velké množství členů. Donedávna jejich řady čítaly bezmála 20 tisíc soudruhů.

Politolog Naxera zároveň zmiňuje, že je ale vůbec otázkou, zda se označení hnutí Stačilo! za komunisty jakkoli potkává s realitou.

„Ačkoli se hnutí prezentuje Kateřinou Konečnou jako mediální tváří, kontaktní osobou je Daniel Strerzik. A i když se Stačilo! samo definuje jako hnutí levicové, v programu toho levicového (natož komunistického) příliš nenalézáme, jelikož se deklarace hnutí nese daleko spíše v duchu hesel národovecké krajní pravice,“ popisuje.

Co sociální demokraté?

Že by Stačilo! bylo jen přebarvenou kandidátkou KSČM, Konečná odmítá a slibuje, že pokračují jednání s dalšími politickými subjekty nebo osobnostmi.

Už je jasné, že strana Česká suverenita sociální demokracie, která se skrývá za značkou ČSSD, na spolupráci z krajských voleb nenaváže. Zapojení partaje vedené Jiřím Paroubkem a Janou Volfovou totiž zablokovala ČSNS.

Možnou posilou Stačilo! zůstává Sociální demokracie Jany Maláčové, byť to nyní nevypadá, že by k avizovanému sjednocení české levice mělo dojít.

Zatímco Maláčová od svého zvolení našlapuje poměrně opatrně, Konečná jí to nedělá jednoduché. „Domácí politika musí mít přednost před zahraniční,“ říká šéfka SOCDEM. Sice dodává, že to neznamená, že zahraniční politiku ignoruje, pro Konečnou a její Stačilo! jsou ale zahraničněpolitické otázky mimořádně důležité.

Jeden z hlavních závazků společného memoranda, které Stačilo! představilo v polovině ledna, zní: „Umožníme občanům rozhodnout o účasti v EU a NATO.“

Sociální demokraté mají dle slov své předsedkyně čas do konce března, dokdy by chtěli mít definitivně jasno o tom, v jaké formě se zúčastní zářijových voleb do Poslanecké sněmovny.

„Právě na příslušnosti v mezinárodních strukturách se mezi SOCDEM a KSČM láme chleba. EU a NATO jsou z pohledu KSČM problematické, zatímco pro SOCDEM i Maláčovou je neakceptovatelné z nich vystupovat. Je to věc, která byla v Sociální demokracii historicky velmi zakořeněná,“ upozorňuje politolog Charvát.

Ostatně jde o stranu, za jejíchž vlád Česko do obou organizací v letech 1999 a 2004 vstoupilo.