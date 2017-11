Do sněmovny dorazila další žádost o vydání. Tentokrát pro exprimátora Svobodu, potvrdil Vondráček

Do sněmovny došla policejní žádost o vydání Bohuslav Svobody (ODS), V pořadu Otázky Václava Moravce to potvrdil nový šéf sněmovny Vondráček. Exprimátor je stíhán kvůli kauze opencard. U Městského soudu v Praze dostal podmínku, ale odvolal se. Případ má teď řešit pražský Vrchní soud, kromě Svobody čelí obžalobě také další radní včetně jeho tehdejšího nástupce Tomáše Hudečka. Praha 13:04 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V kauze opencard bude dnes před soudem vypovídat bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS | Foto: ČTK

„Žádost na pana Svobodu dorazila v pátek," řekl v ČT Vondráček. Žádost postoupil mandátovému a imunitnímu výboru. Poslanci už jednou bývalého pražského primátora k trestnímu stíhání vydali, bylo to v roce 2014.

Policie ho spolu s dalšími pražskými radními vinila z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli jedné zakázce v kauze opencard. Svoboda s vydáním souhlasil, ač stíhání označil za nesmyslné a politické. Loni v září soud Svobodovi udělil podmíněný trest 2,5 roku, Svoboda se odvolal.

Vondráček v televizi řekl, že je rád, že ve Svobodově případě má možnost opakovaného rozhodování. V únoru 2014 se vyslovil pro zbavení Svobody imunity.

„Bude záležet samozřejmě i na stanovisku Bohuslava Svobody," poznamenal, zdůraznil ovšem, že s ohledem na průměrnou dobu trestního stíhání nemá průměrný poslanec šanci, aby se za funkční období Sněmovny stihl očistit.

Vydání Babiše se musí zvážit

Na délku trestního stíhání poukázal v pořadu i předseda ODS Petr Fiala. „Někdo je obviněn, má to dopad na jeho život, jeho soukromí, na všechno, a léta se táhne, ta kauza, to je smutné a to nás musí vést k určité politické opatrnosti," prohlásil Fiala.

Aniž někoho jmenoval, dal do souvislosti trestní stíhání předáků ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a vyzval k rozlišování jednotlivých případů. Považuje za rozdíl, je-li člověk podezřelý, že se neoprávněně obohatil při svém podnikání, nebo z toho, že jako politik špatně rozhodl. U Svobody není ani stín podezření, že by z toho měl nějaký prospěch, podtrhl Fiala.

Předseda sněmovny se dostal i k možnosti vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Při rozhodování o jeho vydání Babiše stíhání musí sněmovna zvážit i zájmy země, neboť půjde o premiéra