Do Štípy u Zlína míří tisíce lidí. K poutnímu kostelu jdou někteří pěšky i z Loučky u Valašského Meziříčí

Poutní areál ve Štípě u Zlína má bohatou historii spojenou s objevem zázračné sošky Panny Marie Štípské v dobách raného středověku. A právě ve Štípě se o víkendu chystá hlavní pouť, na kterou přichází tisíce lidí. Informuje Český rozhlas Zlín.

Procesí při slavnosti přenesení sošky Panny Marie Štípské

Procesí při slavnosti přenesení sošky Panny Marie Štípské | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: Profimedia

Sobotní program je tradičně zaměřený na nejmladší generaci. Začíná o půl druhé odpoledne mší svatou pro děti a mládež ve starém poutním kostelíku, tam se už mše neslouží příliš často. A následně je připravený v poutním areálu odpolední program různých her a soutěží pro děti. V 17.00 pak v kostele začne pouť pro pěší poutníky.

Do Štípy u Zlína se k poutnímu místu chystají tisíce lidí

Poutníci na tradiční Mariánské poutní místo do Štípy míří ze všech koutů Česka. Hodně rodáků ze Štípy bere pouť jako čas návratu. Jedna skupinka je ale mimořádná. 

„To už je víc než 300 let, co chodí pravidelně z Loučky od Valašského Meziříčí. A těch někdy přijde 30, někdy 50 a jdou pěšky. Nikdy nevynechají. Nějaký pán odtamtud z Loučky totiž kdysi šel za prací do Vídně, tady v lese nějak ztroskotal a řekl, že když se uzdraví, že sem přijde na pouť,“ přibližuje dlouholetý štípský farář František Sedláček.

„A kaplan, který byl v Holešově, Štípa ještě nebyla farnost, se stal farářem v té Loučce u Valašského Meziříčí a řekl, dobře, půjde celá farnost. A od té doby sem chodí,“ vysvětluje Sedláček.

Nedělní program už od rána

V neděli je první mše ve starém kostelíku je naplánovaná už na sedmou hodinu ranní. Hlavní poutní mši bude v 11.00 v kostele Narození Panny Marie celebrovat farář František Sedláček. I pro něj to bude mimořádná událost, protože mši povede se svým bratrem Jiřím Sedláčkem, který je také farář a slouží v Bohuňovicích u Šternberka v Olomouckém kraji.

Po oba dny bude v kostele k dispozici průvodce a otevřená místní kavárna s možností odpočinku v nově budovaném parku za kostelem.

Podle Františka Sedláčka vždycky bylo místní poutní specifikum, že do Štípy kromě jiných poutníků chodí maminky děkovat a prosit za své děti.

Poutní místo ve Štípě je spojené s objevem zázračné sošky Panny Marie Štípské v dobách raného středověku. To vedlo ke vzniku kapličky a později gotického kostela. V 17. století zahájil stavbu nového chrámu a kláštera Albrecht z Valdštejna, ale stavba byla dokončena až v polovině 18. století za rodu Seilernů. Tím se zrodilo významné barokní poutní místo.

