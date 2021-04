Armáda vystřídá vojáky ve výcvikové misi v Mali. Na místo pošle dělostřelce, ti se musí sžít s jinou taktikou

Ve výcvikové misi v Mali začnou za dva měsíce sloužit dělostřelci z Jinců. V africké zemi budou mít na starosti ostrahu velitelství výcvikové mise Evropské unie (EUTM) nebo doprovody VIP osob. Vymění tak svá těžká dělostřelecká vozidla za lehké obrněné vozy. Armáda to uvedla na svém webu. České vojáky, kteří již v Mali působí, v uplynulých dnech navštívil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Praha 12:37 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výcvik v Mali | Zdroj: Armáda České republiky

Výcviková mise Evropské unie (EUTM) má za úkol pomoct malijské armádě při její výstavbě a výcviku tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin.

Čeští vojáci se starají o bezpečí sídla mise, které je umístěno v hotelu v hlavním městě Bamako. Podílejí se i na ochraně instruktorů a v druhé polovině loňského roku celé misi veleli.

Asi za dva měsíce armáda své vojáky v misi vystřídá, nový kontingent budou tvořit příslušníci 132. dělostřeleckého oddílu. Na nový úkol se dělostřelci již několik měsíců intenzivně připravují.

‚Sžít se s jinou taktikou‘

„Jako dělostřelci jsme zvyklí na jiný typ vojenské techniky, než jsou lehká obrněná vozidla, používaná v této zahraniční operaci. Museli jsme se s nimi sžít, stejně jako s taktickými drily, které běžně používají mechanizované jednotky,“ uvedl velitel úkolového uskupení Radek Miriťuk.

Poznamenal, že dělostřelci se při plnění svých běžných úkolů nepohybují v první linii a není pro ně tak důležité ovládat třeba taktiku pohybu v zastavěných prostorech nebo postupy pro přímý kontakt s nepřítelem.

„Stejně tak standardně nedoprovázíme konvoje, nestřežíme významné objekty a neprovádíme patrolování, což jsou opět činnosti vyžadující odlišné taktické postupy,“ uvedl.

Pro více než polovinu devadesátičlenného kontingentu bude mise v Mali prvním zahraničním působením. Ostatní za sebou mají nasazení v Afghánistánu, na Balkáně nebo právě v Mali, kde příslušníci 13. dělostřeleckého pluku působili již na přelomu let 2017 a 2018.

V Mali Česko působí kromě mise Evropské unie také v rámci mise OSN MINUSMA, v jejímž štábu jsou nasazeni čtyři důstojníci.

Nově se také zapojili do operace Takuba, kterou vede Francie. Česká armáda do ní vyslala několik desítek příslušníků speciálních sil. V zemi mají za úkol radit maliským kolegům a budou s nimi vyrážet i do boje proti teroristickým organizacím.

Návštěva ministra obrany

Mali navštívil od středy do pátku ministr Metnar. Na pracovní cestu se vydal společně s francouzskou ministryní obrany Florence Parlyovou a s estonským ministrem obrany Kallem Laanetem.

Kromě setkání s českými vojáky a bilaterálních schůzek se svými dvěma evropskými protějšky jednal podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška také se současným velitelem sil evropské mise, španělským generálem Fernandem Luis Gracia Herreizem.

Ministři se společně setkali i s malijskými politickými a vojenskými představiteli.

„Zapojení do misí v regionu Sahelu vnímám jako jeden ze stavebních kamenů úspěšného boje s terorismem a nelegální migrací. Působení v Mali se stalo pro české vojáky jednou z nejdůležitějších zahraničních operací a odvádějí zde výbornou práci,“ uvedl ministr.

Ministři navštívili i hlavní základnu uskupení Takuba v Ménace v regionu Liptako na jihovýchodě země a potvrdili dosažení jeho plných operačních schopností. V Takubě v současné době působí asi 600 vojáků z osmi evropských států.