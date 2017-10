'Doběhla ho minulost,' reagují Babišovi oponenti na verdikt slovenského soudu

Předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi vadí, že se spor o jeho spolupráci s někdejší československou tajnou policií StB na Slovensku vrací na začátek. Tamní ústavní soud zrušil pravomocné rozhodnutí, že Babiš je v archivních svazcích StB veden jako její agent neoprávněně. Podle politických protivníků ale Babiše doběhla minulost. Praha 13:24 12. 10. 2017 (Aktualizováno: 13:42 12. 10. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnut ANO Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně při jednání o jeho vydání k trestnímu stíhání | Zdroj: ČTK

„Jaká náhoda. Pár dní před volbami a slovenský Ústavní soud se z ničeho nic rozhodl, že po dlouhých letech popře všechna svá dosavadní rozhodnutí a způsobí totální chaos a nejistotu ve slovenském právním systému,“ napsal Babiš v SMS Radiožurnálu.

Slovenský soud zrušil rozsudek, podle něhož Babiš nebyl agentem. 'Svědci z StB nejsou důvěryhodní,' tvrdí Číst článek

Soud vrátil případ nižším instancím mimo jiné kvůli tomu, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v archivních dokumentech StB nemá být Ústav paměti národa.

Lidé neoprávněně evidovaní ve svazcích, kteří zažalovali ústav, podle něj budou muset žalovat ministerstvo vnitra. „Dobře. Budeme ho žalovat a ten boj opět vyhrajeme, protože jsem spolupráci s StB nikdy nepodepsal a nikdy jsem s StB nespolupracoval," uvedl. Soud o tom nyní ani nerozhodoval, dodal.

K Babišovi se vyjádřili i jeho političtí oponenti. Podle předsedy ODS Petra Fialy se potvrzuje, že Babiš nemá co dělat ve vládě nebo ve funkci premiéra. „Andreje Babiše opět dohnala jeho minulost. Verdikt Ústavního soudu SR jen potvrzuje, že nemá co dělat ve vládě, natož snad v jejím čele,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska rozhodnutí znamená, že ANO vede právoplatně evidovaný udavač tajné bezpečnosti. „Rozhodnutí ústavního soudu znamená, že hnutí ANO vede do voleb nejen člověk obviněný z podvodu, ale také právoplatně evidovaný udavač komunistické tajné bezpečnosti," napsal ČTK.

K rozhodnutí se vyjádřil i ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. „Nestál jsem o to, aby byla minulost předvolebním tématem, bohužel Andreje Babiše jeho minulost dohání. Člověk s takovou minulostí, který je navíc obviněn z podvodu, se nemůže ucházet o vysoké ústavní funkce. Shodilo by to ČR v zahraničí,“ uvedl na svém twitteru. Podobně se vyjádřil také současný předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Bratislavský rodák Babiš, jehož hnutí je podle průzkumů favoritem nadcházejících voleb do Sněmovny, vědomou spolupráci s StB popírá dlouhodobě. Archivní dokumenty tvrdí, že v roce 1980 se stal takzvaným důvěrníkem StB a že ho o dva roky později ke spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman.