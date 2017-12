Šéf středočeské policie neodvolal obžalovaného důstojníka. 'O jeho vině mám pochybnosti,' řekl

Jeho podřízený, šéf benešovské policie Pavel Havránek si vyslechl obžalobu kvůli manipulacím se zakázkami. Středočeský policejní ředitel Václav Kučera nad ním od obvinění drží ochrannou ruku a názor nezměnil ani po podání obžaloby. Serveru iROZHLAS.cz svoje rozhodnutí mimo jiné zdůvodnil tím, že pochybuje o Havránkově vině. Rozhovor Praha 15:22 3. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Středočeské policie Václav Kučera | Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mění něco obžaloba na vašem rozhodnutí ponechat pana Havránka v tak vysoké funkci i přesto, že je stíhán za vážný zločin?

Skutkový stav je pořád stejný. Je pravda, že se to posunulo k soudu. Státní zástupce rozhodoval o stížnostech proti zahájení trestního stíhání, takže jeho postoj je pořád stejný.

Z místa, kde pan Havránek je, nemůže kauzu v žádném případě ovlivnit. Šetření trvá už sedm let a že by mělo ohrozit dobré jméno policie... To by bylo jen gesto. Efekt by to žádný nemělo.

Chápu správně, že podle vás už je vyšetřován tak dlouho, že už by nemělo cenu ho odvolávat?

Já nechci říct, že nemá cenu. Je to nepříjemná věc, ale nevnímám, že by tam byl nějaký negativní vliv. Podmínky stanoví zákon a posuzují se vždy na začátku vyšetřování deliktu. A úroveň ohrožení jména je pořád stejná.

Proč jste ho neodvolal hned na začátku kauzy?

To se vracíme k tomu, co jsem vám řekl. Dostal jsem od inspekce sdělení obvinění, prošetřovali to i za naší účasti, protože jsme jim byli nápomocni k vyšetření věci. Trvalo to snad čtyři roky. Aktuálnost tam nebyla... Nebyl důvod ho odvolávat.

Pan Havránek je obžalován z velmi vážné věci, je ve vysoké funkci. Policisté bývají postaveni mimo službu za mnohem méně závažné věci. Nevystavujete se podezření, že mu nadržujete?

Ne všichni policisté. Já každou věc posuzuji individuálně. Ne každý trestně stíhaný policista je postaven mimo službu. On je na jiném postu a byl na něm ještě dřív, než ho začali stíhat. A důvody jasně stanoví zákon. Odvolat ho by bylo pouhé gesto, stav se tam nezměnil.

Podle vás není mimo službu každý trestně stíhaný policista, platí to i pro podobně vysoce postavené policisty jako pan Havránek?

Myslíte, že se tam presumpce neviny liší? Ta je stejná, ne?

Nemělo by to být u vedoucího funkcionáře posuzováno přísněji?

Já vycházím ze zákona, je tady presumpce neviny, stíhaní jsou ve funkcích, ale doba se asi posunula. Já jsem to posuzoval individuálně ve vztahu k ději, který se v tu dobu stal. A věcně se to nikam neposunulo, že by to bylo o něčem jiném, než to bylo na začátku.



Pan Havránek ale velmi pravděpodobně půjde k soudu, je obžalován. Minimálně to znamená, že se vyšetřovatelé v tom popisovaném příběhu utvrdili, nemyslíte?

Kolik věcí myslíte, že končí zastavením trestního stíhání nebo zproštěním? Já tedy tu statistiku z hlavy nevím. Většina věcí končí u soudu a jeho rozhodnutí beru jako nejspravedlivější. Ať rozhodne.

Nepochybně, my se bavíme o tom, jestli má pan Havránek do té doby zastávat vysokou funkci...

Když je nevinný? Není prokázána vina.

Je podle vás jeho případ vážný?

Podle kvalifikace jde o vážný trestný čin. Otázka je důkazní, obsahu. Já určité pochybnosti mám a zákon mi dává možnost takto postupovat.

Máte pochybnosti o jeho vině?

Ano. O jeho vině spáchání úmyslného trestného činu.

Na základě čeho jste o tom přesvědčen?

Říkal jsem vám, že jsem dostal sdělení obvinění s odůvodněním i dalšími věcmi.

Myslíte, že soud ho očistí?

Věřím, že soud spravedlivě rozhodne. Ale já v tom mezidobí nemíním konat jinak, pokud jsem k tomu pojal nějaký postoj a ani v průběhu vyšetřování a na základě legálně získaných informací jsem neměl důvod ho změnit. Jakékoliv rozhodnutí by bylo jen gestem. Pan Havránek je sice vedoucím územních odborů, ale s problematikou je hodně vzdálen.

Může rozhodovat o zakázkách?

No dovolte?! To nemůže. On žádné zakázky nedělá.



Pokud bude pravomocně odsouzen, budete považovat za chybu, že jste ho nepostavil mimo službu?

To bych se vyjádřil podle samotného průběhu. Kdyby měl být odsouzen na základě jasných důkazů, byl bych určitě zklamán. Já jsem přesvědčen, že on úmyslný trestný čin nespáchal. Kdyby proti němu byl důkaz, byl bych zklamán, ale já nevím, třeba tam je. Kdyby ale byl, proč by mi ho orgány nedaly?

Bavil jste se o tomto postupu s nadřízenými, co vám na něj řekli?

Nechali to v mé kompetenci.

Vy se s panem Havránkem znáte z minulosti, dělal vám náměstka. Ovlivnilo toto vaše rozhodnutí nepostavit ho mimo službu?

Ne, ani náhodou. My jsme nikdy žádní kamarádi nebyli.

Kde tedy leží ona hranice, po jejímž překročení byste policistu postavil mimo službu? Z čeho by musel být obviněn?

Možná ze zdaleka méně závažného trestného činu, kdyby byl v počátku průkazný, prošetřování netrvalo 3,5 roku a mohla by to být třeba nehoda s alkoholem. Nemám zásadní problém kohokoliv ze svých podřízených postavit mimo službu nebo zakročit.