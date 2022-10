Úrodu, která by jindy zůstala na polích, pomáhají sklízet dobroPolníci. Sklizeň pak odvezou potřebným

Moc křivé, malé nebo nadbytečné. V sadech a na polích každoročně zůstanou tisíce kusů nechtěného ovoce a zeleniny. Smysluplné využití může jídlo najít díky paběrkování a hlavně ochotným dobrovolníkům. Letos takhle nasbírali stovky kilogramů čerstvých plodin, které darují a rozvezou potřebným. Sbírali i na Litoměřicku. Litoměřicko 11:33 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DobroPolníci na Litoměřicku sbírají nechtěnou zeleninu | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Michaela Jarošová se letos poprvé účastní paběrkování, tedy sběru zeleniny, kterou by zemědělci jinak nechali ladem. Na poli nedaleko Keblic tady dobrovolníkům nechali několik řádků plných hlávek zelí. To pak zamíří potřebným.

„Je to takový bohulibý. Člověk je na čerstvém vzduchu trošku a má pohyb. Je to zpestření, tak jsem tu nabídku přijala. Měla jsem jen obavy, aby to zvládlo fyzicky tělo, protože na to nejsem zvyklá, ale zatím je to dobré,“ říká.

„Chceme sklidit tolik, kolik se nám vejde. Přivezli jsme trošku míň beden, ale vymysleli jsme systém, že to tam nacpeme co nejvíc a pojedeme. Když už jsme tady, tak ať to stojí za to,“ popisuje dobrovolník Jaroslav Jašok.

Ovoce a zelenina sklizená takzvanými dobroPolníky, tedy dobrovolníky, kteří plodiny doslova zachraňují z polí, vždy míří na dobročinné účely. „Jsme ze střediska, kde pomáháme lidem se závislostí. Pracujeme tam a lidé tam i žijí, takže zelí půjde do kuchyně,“ dodává Jašok.

„Dál to jde do organizací, jako jsou Pastelky domov svatého Vincenta v Podluží, charita Jiřetín a podobně,“ říká koordinátor dobroPolníků Martin Vágner. Princip dobropolnictví je jednoduchý. Stačí mít automobil, vlek nebo prostě jen chuť pomáhat dobré věci.

„Při naskočení cen za paliva a podobně to začíná trošku lézt do peněz, ale ten hřejivý pocit je základ. Člověk občas i dostane kafíčko a buchtu a to mu za tu radost stojí,“ říká zkušený dobroPolník Martin Vágner. Letos už takto dobroPolníci zachránili stovky kilogramů mrkve, brambor nebo jablek.