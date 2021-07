Česko zatím u zdravotníků neuvažuje o povinném očkování proti covidu. Vojtěch se obává odlivu lidí

Očkování proti covidu-19 zůstane v Česku dobrovolné i nadále, a to i pro zdravotníky. Řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, který tak reagoval na rozhodnutí některých evropských zemí o povinném očkování pro pracovníky ve zdravotnictví či sociálních službách. Naposledy k takovému kroku přistoupily vlády ve Francii a Řecku, nějakou dobu už platí i v Itálii a plánuje to také Maďarsko. V Česku by si to vyžádalo změnu legislativy. Praha 16:51 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není na místě v tuto chvíli zavádět povinnost očkování. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Dokončené očkování proti covidu-19 má podle prezidenta lékařské komory Milana Kubka 83 % lékařů, 75 % sester a skoro 70 % ostatních zdravotníků. Česko tak patří k premiantům Evropy. „Zájem už zřejmě vyšší nebude,“ myslí si Kubek.

„Mezi těmi lékaři, kteří naočkováni nejsou, to nejsou odpírači, ale většina z nich covid prodělala nebo se teď v dané chvíli se očkovat nechají, nebo s tím počkají, protože si nechali protilátky nabrat,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Sanitáři nemají zájem

Dlouhodobě nejnižší zájem je u skupiny sanitářů, která přitom začátkem roku byla nákazou nejvíc postižená.

„Když si představím graf, bylo to řádově jinde než ostatní zdravotnické a lékařské profese,“ přibližuje šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Sanitáři se z povahy své práce setkávají s velkým množstvím lidí, pracují s materiálem, který distribuují po nemocnicích, pomáhají velkému množství pacientů. Pravděpodobnost nákazy je u nich vysoká a zároveň je i velká rizikovost, protože jsou to lidé, kteří procházejí mnoha odděleními a někdy i celou nemocnicí,“ upozorňuje.

Ministerstvo zdravotnictví proto vyzvalo nemocnice, aby sanitáře k očkování motivovaly. U toho ale Česko zůstane.

Cestou zemí, kde je vakcína podmínkou pro setrvání v práci, a to třeba i v sociálních službách, ministr Adam Vojtěch jít nechce.

„Není na místě v tuto chvíli zavádět povinnost očkování. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet,“ říká pro Radiožurnál.

„Samozřejmě bychom si přáli, aby v těchto službách byla 100procentní proočkovanost, ale zase abychom nevylili s vaničkou dítě a neznamenalo to, že třeba někteří lidé to budou odmítat a zkrátka z těch služeb, třeba sociálních a podobně, odejdou.“

Povinné očkování?

Očkování proti covidu-19 má asi 65 % zaměstnanců v sociálních službách.

Exministr zdravotnictví za ANO a epidemiolog Roman Prymula si stojí za tím, že očkování by mělo být povinné alespoň pro zdravotníky. „Je to nezbytné, protože oni jsou s lidmi v nemocnicích v kontaktu a může dojít k tomu, že by zdravotník nakazil pacienta. Proto je žádoucí, aby zdravotníci očkováni byli,“ argumentuje.

Podobně to vidí i poslanci z hnutí ANO Jiří Mašek a Miloslav Janulík. Avšak zatímco první by dal očkování jako povinné, druhý jej vidí jako podmínku pro práci ve zdravotnictví. „Kdo se nechce očkovat, tak ať se neočkuje, ale v tom případě nemůže dělat to, co dělá a ohrožovat pacienty, takže by si měl asi najít jinou práci nebo dělat administrativu,“ říká Janulík.

Experti na zdravotnictví ostatních parlamentních stran se shodnou na tom, že očkování by mělo zůstat dobrovolné i pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

„Některé ty profese jsou dneska velmi potřebné a je nedostatek lidí, kteří se jim věnují. Pokud přijdu o deset procent zdravotníků nebo zaměstnanců v domovech důchodců, protože se nechtějí nechat očkovat a půjdou někam jinam, tak je to taky riskantní rozhodnutí. Osobně nejsem pro nějaká taková nařízení, jsem spíš pro to vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat…,“ nastínil svůj postoj předseda klubu poslanců TOP 09 a lékař Vlastimil Válek.

Podobně hovoří i zástupci ČSSD a hnutí Starostové a nezávislí.

Máme tady práva

Dalším hlasem proti povinnému očkování je poslankyně SPD Karla Maříková. „Máme tady listinu práv a svobod, ta platí i pro zdravotníky, ale samozřejmě je tady taky mezinárodní úmluva o právech a biomedicíně a není možné tady stanovit nějakou skupinu, která se musí očkovat,“ říká.

Pokud by tedy ministerstvo zdravotnictví změnilo názor a chtělo po vzoru jiných zemí očkování pro vybrané skupiny zavést povinně, pravděpodobně by pro to v Poslanecké sněmovně nenašlo podporu.