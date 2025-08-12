Zájem o armádní dobrovolné předurčení poklesl. Od loňska se povedlo zapsat stovku lidí
Zájem o armádní dobrovolné předurčení mezi Čechy klesá. Zatímco v prvním roce od spuštění přibylo v seznamu ministerstva obrany téměř 230 lidí, loni to byla stovka dobrovolníků. Možnost zapsat se na „seznam ochotných“ spustila obrana v létě 2023. Zájemci poskytnou armádě informace o svém zdravotním stavu a zároveň se zavážou k tomu, že v případě zhoršené bezpečnostní situace nastoupí přednostně na vojenské cvičení
Možnost pro lidi, kteří mají zájem o obranu Česka, ale nechtějí se stát vojáky z povolání a ani teď nemají čas na výcvik či vstup do aktivní zálohy. To je dobrovolné předurčení, které ministerstvo obrany spustilo před dvěma roky v létě.
Seznam dobrovolníků ale zatím moc dlouhý není. V evidenci je 329 lidí. Radiožurnálu to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.
„K 1. 8. 2025 jsme obdrželi celkem 722 žádostí o dobrovolné předurčení. Z toho 64 žen.
Celkem je zapsáno a vydáno 329 rozhodnutí, z toho 21 rozhodnutí bylo vydáno ženám,“ upřesnila Dvořáková s tím, že 228 lidí se povedlo zapsat za první rok.
Armáda už před rokem doufala, že se přihlásí víc zájemců poté, co od ledna 2025 zmírní zdravotní podmínky. Zatím se to ale neprojevilo - zájem mezi Čechy naopak klesl. Od loňska přibyla na „seznamu ochotných“ jen stovka lidí.
Dobrovolné předurčení mělo nalákat zájemce, kteří chtějí přispět, alespoň symbolicky, k obraně země.
Zápis do evidence znamená, že poskytnou armádě informace o svém zdravotním stavu a zároveň se zavážou k tomu, že v případě zhoršené bezpečnostní situace nastoupí přednostně na vojenský výcvik. O jeho uspořádání rozhoduje vláda se souhlasem Poslanecké sněmovny.
Dlouhodobý problém
Na dotaz, zda ministerstvo obrany plánuje dobrovolné předurčení nějak zatraktivnit a více propagovat, odpověděla jeho mluvčí Simona Cigánková:
„Ministerstvo obrany ve spolupráci s Armádou ČR průběžně aktualizuje své aktivity ke zvýšení zájmu o vstup do AČR a obranyschopnost České republiky, jejíž součástí je i institut dobrovolného předurčení. Aktivity ke zvýšení zájmu o vstup do AČR a další formy zapojení občanů do obrany státu či do spolupráce s armádou upravuje podle své aktuální potřeby. Prioritou resortu stále zůstává především nábor nových zájemců o vstup do armády.“
S nedostatkem personálu se obrana potýká dlouhodobě. Loni z armády odešlo nejvíc lidí za posledních deset let. Stejně tak ubývá vojáků v záloze, tedy lidí, kteří v minulosti prošli odvodem a vojenským výcvikem. Náčelník generálního štábu Karel Řehka mluví o podstavu armády opakovaně jako o „strategickém problému“.
Zabránit odchodům zkušených vojáků a přitáhnout víc nových má nedávné navýšení jejich platů. Od 1. července dostávají všichni vojáci o minimálně osm tisíc korun víc.