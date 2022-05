Koordinátor dobrovolníků: Systém pro uprchlíky nefunguje, stát se o ně ve vyřizovací lhůtě nestará

„Nesouhlasíme s podmínkami, v nichž jsou uprchlíci nucení na nádraží živořit. V tuto chvíli neposkytujeme informace, ale řešíme humanitární krizi,“ tvrdili ve vyjádření zástupci Iniciativy Hlavák, která od začátku války na Ukrajině poskytuje pomoc uprchlíkům. Jeden z koordinátorů iniciativy, Jan Škop, pro iROZHLAS.cz komentuje krizi, podmínky na nádraží i problémy, se kterými se někteří uprchlíci potýkají při žádání o vízum. Rozhovor Praha 18:22 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní nádraží slouží jako tranzitní místo na poskytnutí informací, lidé zde ale zůstávají, protože se o ně systém nedokáže postarat (ilustrační místo) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak v současnosti probíhá proces přijímání uprchlíků na hlavním nádraží?

Hlavní nádraží je tranzitní místo. Lidé k nám přijedou a my jim poskytneme informace třeba o tom, jak se dostat na další vlak. Pokud chtějí v České republice zůstat, nasměrujeme je do asistenčního centra, což je v Praze třeba na Vysočanské.

Proč jste se jako iniciativa rozhodli v pondělí vydat prohlášení, kde popisujete humanitární krizi na hlavním nádraží, se kterou se aktuálně potýkáte?

Vlivem aktuálně nefunkčního systému je několik skupin lidí, kteří nemohou žádat o vízum strpění nebo na něj musí několik dní čekat, ale nemají kde. Jediné, co v Praze znají, je hlavní nádraží. Proto se vrací k nám. My ale nemáme možnost se o ně důstojně postarat. Potýkáme se s tím, že tu máme lidi, kteří tady čekají deset dní i víc. Sedí tu na zemi, nemají co dělat, často neví, co s nimi bude a je to neúnosné. Prohlášení jsme vydali, protože ta situace je kritická.

V prohlášení zmiňujete nedostatek jídla, vypsali jste kvůli němu i veřejnou materiální sbírku. Kdo o přídělu jídla rozhoduje a jak je možné, že ho je nedostatek?

Nikdo nepředpokládal, že tu budou muset uprchlíci několik dní žít a že jim budeme muset zajistit stravování. Potraviny bereme z potravinové banky, ale občas se stane, že je prázdná, a proto jsme založili veřejnou sbírku. Tím, že jsme na hlavním nádraží, nemůžeme vydávat ani připravovat teplá jídla, pouze balené potraviny označené datem spotřeby. V současnosti rozdáváme jídlo třikrát denně, ale ti lidé dostanou buď čínskou polévku, nebo toast. Je to pořád spíše přežívání, není to plnohodnotné zdravé jídlo.

A trpí ti lidé i jinými nedostatky?

Všechny vychází z toho, že nejsme uzpůsobení na to, aby tu žily desítky až stovky lidí. Budova nádraží není vhodná jako dlouhodobé uprchlické centrum.

Upozorňujete úřady?

Celou dobu komunikujeme s městem i státem a informujeme je o dění. Jediné odpovědi, které jsme dostali, byly, že se to stále řeší nebo že změna by byla nákladná. Padl i návrh, že se místo na nádraží zruší úplně. My ale nechceme, aby ti lidé spali na ulici, proto se jim i tak snažíme zajistit nějaké normální podmínky k životu.

Problémy s dvojím občanstvím

Jednou ze skupin lidí, kteří zažívají během příjmu komplikace, jsou lidé, u kterých je podezření na dvojí občanství. Ti musí absolvovat ověřovací proces. V čem spočívá problém?

Jde o důsledek Orbánovy politiky – když byly volby v Maďarsku, kupoval si hlasy lidí tím, že rozdával maďarské občanství. Ti lidé ale často bydlí opravdu na Ukrajině a jsou zároveň ukrajinští občané (Více zde). Je to spíše právnická otázka, kdy jedna strana právníků říká, že právo na vízum strpění mají a druhá, že ho nemají.

Jak dlouho tento proces může trvat?

Máme tu lidi s papíry, kde je přímo napsáno, že vyrozumění dostanou do deseti dnů. Zkušenost, že by vše bylo vyřízeno třeba za dva dny, z terénu nemáme.

Na základě čeho se u žadatelů úřady rozhodují, zda u nich konkrétně budou ověřovat možnost dvojího občanství?

To by mě také zajímalo, popravdě nevím.

Je ale situace taková, že někteří žadatelé o vízum strpění nemusí procházet ověřovacím procesem o dvojím občanství a někteří ano?

Je to tak. Na začátku uprchlické krize se navíc dvojí občanství vůbec neověřovalo. Začalo se řešit až teď s příchodem romských rodin. Tato situace trvá už tak měsíc.

Mají během tohoto procesu přístup k nějaké formě právní pomoci?

Nemám informace o tom, že by jim taková služba byla nabídnuta. Organizace pro pomoc uprchlíků se snaží řešit alespoň možnou změnu výkladu zákona, který uprchlíky s dvojím občanstvím vyřazuje. To je ale běh na dlouhou trať, ti lidé jsou tu teď a je třeba s nimi nějak pracovat.

V praxi to tedy znamená, že než je úřady prověří, tu dobu stráví na hlavním nádraží?

Ano. Nemají, kam jinam jít. Jsem alespoň rád, že se hlavní nádraží a všichni v něm snaží dělat maximum pro to, aby jim pomohli a nedopadlo to třeba jako v Brně nebo v Pardubicích, kde ty lidi vyhnali na ulici.

Změnilo se nějak složení lidí, kteří k vám přicházejí?

Přestože uprchlíky nijak nerozlišujeme, je pravda, že lidé, kteří mají problémy projít systémem a vrací se k nám, jsou většinou početnější romské rodiny. Většinou jde o matky s několika dětmi, občas i seniory.

Setkávají se romští Ukrajinci s obtížemi i v případě, že se u nich dvojí občanství neprokáže?

Romští uprchlíci to mají obecně v Česku těžší. Když se snažíme sehnat ubytování, často narážíme na kulturní bloky. Také máme informace, že i v asistenčních centrech se k nim chovají jinak.

Selhávající systém

Jak se řeší situace s lidmi, u kterých úřady dvojí občanství prokážou, a tím pádem tito lidé nemají nárok na státní pomoc? Co se s nimi pak děje?

To je právě otázka. Asi se budou muset vrátit, nebo se o ně může postarat jiná organizace. Systém je ale nastavený tak, že pokud uzná, že žadatel nemá nárok, tím to pro něj hasne. Nikdo už neřeší, co se s nimi bude dít. Ministr vnitra sice teď jedná se svým protějškem z Maďarska a měl by tuto situaci řešit, ale konkrétní výstupy z toho teď nemáme.

Máte k dispozici údaje o tom, kolik lidí bylo prověřováno ohledně dvojitého občanství a u kolika se případně dvojí občanství prokázalo?

Tuto informaci nemám.

V současnosti tedy všichni, kteří přijíždějí z Ukrajiny, žádají o vízum strpění?

Je to pro ně nejjednodušší varianta. Během čekací doby se o ně ale systém nemá jak postarat. Neexistuje místo, kde by mohli důstojně přečkat.

A na začátku krize to tak nebylo?

Na začátku fungovala pomoc výborně. Bylo jim zařízeno ubytování, karta aby si mohli najít práci, a tak dále. Problém nastává až teď. Určitě v tom hraje roli i to, že spousta míst už hlásí plné ubytovací kapacity. Potom však podle mě má vliv i to, že někteří jsou romského původu a je na ně nahlíženo jinak. To by ale neměla být překážka pro pomoc od státu, tu by všichni měli dostat stejnou.

V prohlášení požadujete systémové řešení krize, se kterou se potýkáte – jak by podle vás mělo konkrétně vypadat?

Stát by měl vytvořit velkokapacitní ubytování pro uprchlíky, kteří čekají na vyřízení víza. Pokud ho dostanou, měl by garantovat, že jim poskytne ubytování, pojištění, peněžní příspěvek do začátku, zkrátka že se o ně postará. Pokud vízum nedostanou, je nutné jejich situaci řešit také.