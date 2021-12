Vyčerpaným zdravotníkům se snaží pomáhat dobrovolníci. Posílají jim balíky se svačinami

Je to tady zase - říkají si v posledních týdnech přetížení zdravotníci na covidových jednotkách. A řekli si to i dobrovolníci z projektu Energii lékařům, kteří opět do nemocnic posílají balíky se zdravými svačinami. Nemocniční péči teď potřebuje asi šest a půl tisíce lidí s covidem-19. Loni jich bylo v předvánočním období skoro o dva tisíce míň. V předchozích vlnách na pomoc zdravotníkům dobrovolníci vybrali 15 milionů korun.

