Dobrovský: Setkání s nenávistí je nebezpečné. Proto intelektuálové trvají na svém, ale často potichu

Válka na Ukrajině už trvá přes tři roky. Politikům ale podle podnikatele a podcastera Jana Dobrovského chybí odvaha. „Měl jsem dojem, že by mohla nastat chvíle, kdy by se našlo řešení, kdy budou západní politici ochotni trošku bouchnout do stolu a lépe vyzbrojovat Ukrajinu a pokusit se najít to odstrašení, které může Rusko odvrátit od jeho mocenských a imperiálních snah. Ale to se nestalo," hodnotí v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 23:47 30. června 2025

„Zůstalo u proklamací, u silných slov a tvrzení o tom, že vytvoříme nějaké společenství ochotných a vytvořili jsme starou belu, jako vždycky,“ míní Dobrovský.

„Já bych si přál, aby v předvolebním čase zaznívala témata, která budou odvážná. Že konečně některý z politiků řekne: Moc rád bych, abyste mě volili, ale řeknu vám, že moje téma, to, jak by chtěl, aby vypadala tato země, je doopravdy tento – braňme se,“ přiznává podnikatel a dodává, že v Česku chybí heroismus a chuť k obraně.

Vzdělávání k heroismu nechápe jako šíření propagandy politických stran nebo směrů. Ale jako nauku o tom, že člověk žije jako občan ve svobodné zemi, kde si může volit, koho chce.

„Nebylo by špatné vědět, že kdyby se to kolem náhodou pokazilo, tak máme nějakou znalost toho, co udělat v případě, že někdo bude zraněn. Nebo jakým způsobem se zachováme, když na nás bude veden útok,“ přibližuje svou představu.

„A ten útok nemusí být jen ten, že na nás padne raketa, kterou vystřelí někdo tisíc kilometrů daleko. Ale že nám někdo dennodenně třeba na sociálních sítích podsouvá myšlenky, které jsou vážně nebezpečné a naše životy ohrožují už dnes. Například tvrzení antivaxerů o tom, že očkování snižuje porodnost,“ míní Dobrovský.

‚Ohrožení intelektuálové‘

Sám o sobě říká, že je vyléčený intelektuál: chtěl mezi tuto skupinu patřit, ale zjistil, že na to není dost vzdělaný. „V mém případě to byla choroba, touha vyrovnat se těm, kteří intelektuálové doopravdy jsou,“ přiznává. Veřejní intelektuálové jsou podle něj ohrožení tím, že je ostatní nepochopí.

„Je jim často málo rozumět, neboť vychází z hlubšího vzdělání. A lidé často posuzují jejich výroky podle svých pocitů nabraných ve svých vlastních životech a ten stereotyp vnímání jim dává za pravdu,“ vysvětluje a pokračuje, proč intelektuálové často mlčí:

„Vzájemné neporozumění vede k tomu, že se na intelektuály docela dobře útočí. A převážná většina intelektuálů, kteří by mohli mluvit, je proto zticha. Protože konfrontace s nenávistí, která vychází z blbosti a nevzdělanosti, je to nejvíc nebezpečné, co vás může potkat.“

Ve srovnání s tím jsou na tom podle Dobrovského lépe politici. „Ti se můžou přizpůsobit, najmout si marketéra, otočit se o 180 stupňů, dělat politiku takovou, která zaujme více voličů, přestože si nic takového nemyslí. To je politická realita. Zatímco intelektuál je intelektuálem, protože trvá na svém – ale trvá na svém do šuplíku. Něco jako když jsme takhle v disentu psali do šuplíku.“

Je svět a Česko v horším stavu než před rokem? Kde bude souboj demokracie a nedemokracie za deset let? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus z audia v úvodu článku.