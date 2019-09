Je to nedůstojná hra, řekl šéf odborů o navýšení platů učitelů. Jednat chce přímo s premiérem

Školské odbory chtějí o tom, jak přesně by se měly od ledna zvýšit platy učitelů, jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Požádaly o schůzku. Nový návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO), podle něhož by měli pedagogové do základu výdělku místo slibovaných 2250 korun dostat 2700 korun a zbývajících 900 korun do odměn, nechtěly zatím komentovat. Dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. V pondělí to řekl jejich předák František Dobšík. Praha 14:54 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf školských odborů František Dobšík | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Návrh na zavýšení pevné části platu učitelů o 2700 korun vítá ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Novinářům řekla, že naopak za nereálné považuje požadavky odborů na růst platů o 15 procent.

„Takové cupování rozpočtu si představit neumím,“ uvedla na dotaz, zda je podle ní možné, že vláda ještě couvne a návrh rozpočtu pozmění při projednávání ve sněmovně. „Otázka, kolik půjde do tarifů, byla otázkou dohody ministra se sociálními partnery,“ uvedla. Plaga chce podle ní zbývající sumou vyrovnat například rozdíly v platech učitelů v jednotlivých krajích.

Vláda počítá v rozpočtu s desetiprocentním zvýšením platů učitelů. Zatím není jasné, jak se částka rozdělí. Odbory požadovaly původně přidání o 15 procent. Po jednáních souhlasily s deseti procenty, chtěly je ale do tarifů. Plaga navrhl pět procent do základu a pět na odměny. Poté přišel s návrhem, že by všichni měli dostat do základu 1750 korun a zbytek do odměn.

Minulý týden pak záměr upravil - tarif se měl zvednout o 2250 korun a odměny o téměř 1400 korun. V pondělí kabinetu podle své mluvčí Anety Lednové předal verzi, podle níž by základ všem měl vzrůst o 2700 korun a na odměny by se využilo v průměru 900 korun.

‚Měl by to rozseknout premiér ‘

„Rozhodl jsem se pro plošné navýšení o 2700 korun. Protože chci tu situaci s odbory odblokovat, tak tři čtvrtiny částky půjdou do plošného navýšení pro všechny. Nabídka umožňuje dalších 900 korun do 3600 korun dát do nadtarifních složek,“ řekl Plaga. Podle něj by se tak mladým učitelům či učitelkám v mateřských školách od ledna zvedl základ výdělku zhruba o deset procent.

Dobšík řekl, že oficiální návrh odbory zatím nedostaly a čekají na něj. Spokojeny ale nejsou. „Fixní částka se posouvá. Je to nedůstojná hra pro učitele. Měl by to rozseknout premiér,“ uvedl předák. Podle odborářů ale plošné přidávání k zatraktivnění učitelské profese nepovede a zkušené a kvalitní pedagogy se ve školství udržet nepodaří.

Odbory požádaly premiéra Andreje Babiše (ANO), který se vrátil z pracovní cesty po USA, o jednání. Termín zatím není.

Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017. Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 000 korun. Průměrný příjem učitelů v letošním prvním čtvrtletí dosahoval 36 224 korun. Odpovídal tak zhruba 106 procentům průměrné mzdy, která činila ve stejném období 32 466 korun.