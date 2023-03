Elektronická registrace Ukrajinců znevýhodňuje seniory, říká ředitelka centra pro integraci

Blíží se konec registrace ukrajinských uprchlíků, kteří chtějí prodloužit dočasnou ochranu. Termín vyprší na konci března. Podle dostupných dat ministerstva vnitra se k prodloužení víza zaregistrovalo 230 000 uprchlíků, které z vlasti vyhnala ruská agrese. Požádat o to musí ale elektronicky přes internetový formulář. „Největší bariéra je to pro lidi, kteří nejsou digitálně gramotní,“ říká Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Praha 15:52 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do konce března si mohou ukrajinští uprchlíci elektronicky prodloužit dočasnou ochranu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Daří se ukrajinským uprchlíkům zorientovat se v českém systému? Dostávají se k nim jasné informace o tom, co všechno musí mít vyřízené?

Myslím si, že zrovna to, co se týká prodlužování dočasné ochrany, bylo komunikováno dobře. Jsou tam návody, je to dostupné v ukrajinštině. Největší bariérou je to pro lidi, kteří nejsou digitálně gramotní nebo schopní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci.

A to se týká jak seniorů, tak lidí s nižším vzděláním. A tam to problém je. Z naší zkušenosti problém je, že to nelze řešit jinak než elektronicky.

Co přesně vlastně znamená status dočasné ochrany pro uprchlíky v Česku? Jaká práva a povinnosti mu dává a jak lze bez něj fungovat?

Základní je právo pobývat na území České republiky. Dočasná ochrana se vydává na jeden rok a na ten jeden rok mají právo zde pobývat. Pro některé jsou s tím spojená potom další práva. Ze začátku je to zajištění bydlení, ubytování, sociální a humanitární dávky.

Česko má ze zemí Unie největší podíl uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou, ukazují data Eurostatu Číst článek

Pro někoho to znamená, že podporu budou dostávat dlouhodobě. To jsou třeba malé děti nebo právě senioři, ale pro některé podpory tzv. odpadávají, to znamená, mění se a jsou třeba nižší. To základní je tedy pobyt na území a přístup do veřejného zdravotního pojištění.

Nehrozí v souvislosti s nutností prodloužit dočasnou ochranu třeba přehlcení úřadu? Jak to zvládají?

Končí možnost online registrace, ale možnost vyznačení samotného štítku do pasu, kdy se člověk dostaví na pracoviště ministerstva vnitra, pokračuje až do září. Zatím nepozorujeme to, že by došlo k přehlcení. Je to proto, že lidé získávají konkrétní termín.

Trochu problematičtější je to, že prodloužení dočasné ochrany dopadá ještě na další věci jako je zdravotní pojištění. Ve chvíli, kdy si lidé prodlouží nebo se zaregistrují k prodloužení dočasné ochrany, tak ještě musí online prodloužit u zdravotní pojišťovny zdravotní pojištění.

„Myslím si, že stále plat, že bychom se měli pochválit jako společnost za přijetí a nastavení systémů registrace a poskytnutí dočasné ochrany. To, co se ukazuje jako problematické, je přístup k bydlení, ke vzdělání, na trh práce.“ Magda Faltová (ředitelka Sdružení pro integraci a migraci)

Tam se lze setkat s tím, že formuláře ne vždy dobře fungují a může docházet k zahlcení pracovišť, především to sledujeme u Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze. A je tady skupina lidí, která se musí dostavit na úřad práce a tam je situace dlouhodobě problematická.

Jak byste zhodnotila rok života uprchlíků v Česku? Ukázalo se, jaké slabiny zdejší systém má? Jak se jim daří začleňovat se do české společnosti?

Myslím si, že stále platí, že bychom se měli pochválit jako společnost za přijetí a nastavení systémů registrace a poskytnutí dočasné ochrany. To, co se ukazuje jako problematické, je přístup k bydlení, ke vzdělání, na trh práce.

To jsou věci, které nejsou systémově dobře nastavené i pro české občany. Lidé, kteří přišli, potřebují větší podporu, protože neznají systém a jazyk, takže to problematické je.

Zároveň je to tak, že většina dětí do školy chodí. Měli bychom otevřít školské systémy trochu více. Dát větší šanci dětem s menší znalostí jazyka na středních školách. Zatím se daří, aby lidé nebyli na ulici, aby si udrželi nějakou formu bydlení. Uvidíme, co přinese lex Ukrajina se změnou v dávkové podpoře, která nastane od července.

Ukázalo se v některé oblasti, že obavy z přílivu ukrajinských uprchlíků byly zbytečné a že situaci se v dané oblasti podařilo zvládnout nad očekávání?

Myslím si, že jsme ani ty obavy moc nestihli mít, jak byla situace rychlá. Kde vidíme velký zájem, je trh práce. Trochu to kazí dekvalifikace. To ukazuje na určitou uzavřenost trhu práce a nepřipravenost zaměstnavatelů investovat i do zahraničních zaměstnanců.

Ale to se proměňuje a myslím si, že ten potenciál v oblasti zaměstnání je velký. Jde o příležitost zajistit profese, které se nám nedaří dlouhodobě obsazovat.