Rektor VŠE Dvořák žene Ševčíka před etickou komisi. Shromažďuje tak podklady k jeho odvolání

Petr Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, pokračuje ve snaze odvolat z funkce děkana Miroslava Ševčíka. Nyní pokročil k dalšímu kroku a podal podnět k Etické komisi VŠE, která by se měla zabývat Ševčíkovým vystupováním na veřejnosti. Informace serveru iROZHLAS.cz potvrdil rektor Petr Dvořák. Původní zpráva Praha 5:00 13. května 2023

Rektor VŠE Petr Dvořák připravuje podklady pro jednání vysokoškolského akademického senátu. Právě na jeho plénum chce předložit návrh na odvolání jednoho ze svých děkanů.

Nyní, jak zjistil server iROZHLAS.cz, oslovil etickou komisi vysoké školy, aby k veřejnému vystupování šéfa národohospodářské fakulty zaujala stanovisko.

„Požádal jsem etickou komisi o vyjádření k tomu, co jsem už předkládal k projednání na fakultní senát. Etická komise řeší provinění ve vztahu k etickému kodexu, takže i v tomto smyslu je ta žádost o vyjádření, zda je jeho vystupování v souladu s etickým kodexem,“ potvrdil Dvořák.

Na fakultním senátu rektor prohlásil, že Ševčík poškozuje dobré jméno školy a z toho důvodu ho vyzval k rezignaci. Zdůraznil, že se „v žádném případě“ nesnaží o omezování akademických svobod, událost u Národního muzea podle něj byla vyvrcholením dlouhodobých výtek k Ševčíkovi.



‚Jsem připravený vysvětlovat‘

Ševčík je prý na dotazy komise připravený reagovat. „Budou to ode mě chtít asi vysvětlit a já to vysvětlení mám připravené, protože jsem pouze reagoval (ve veřejných vystoupeních, pozn. red.) na některé konkrétní věci, které zazněly z úst vládních představitelů. Konec konců jsem získal obrovskou podporu veřejnosti za to, že jsem jí informoval pravdivě o situaci, která tady teď je a která je potvrzena konec konců i činností současné vlády,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Etická komise se již v říjnu loňského roku k Ševčíkovi vyjádřila kriticky, aniž by obdržela jakýkoliv podnět. „Pouhá účast pana děkana na politických demonstracích, kde zaznívají nepřijatelné populistické, nenávistné, extrémistické a nacionalistické názory, které nebezpečně deformují náš veřejný prostor, je nejen v dnešní době silně nevhodná a poškozující dobré jméno VŠE,“ shodlo se sedm členů z devíti.

Ve vyjádření na webových stránkách univerzity upozornili, že Ševčíkovo vystupování je v přímém rozporu s morálně-etickými zásadami vedoucích pracovníků VŠE.

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE. Děkan Miroslav Ševčík a rektor Petr Dvořák | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Žádost o odvolání již na konci března projednával akademický senát národohospodářské fakulty, svého nadřízeného se zastal. Proti návrhu rektora se postavilo šest senátorů z devíti hlasujících.

Rektor Dvořák již dříve avizoval, že pokud Ševčíka fakultní senát neodvolá, přistoupí ke druhému kroku. Navrhne Ševčíkovo odvolání, k tomu bude ale potřebovat podle zákona souhlas „velkého“ celouniverzitního akademického senátu.

Ševčík podle Dvořáka poškozuje dobré jméno školy. Jeho snahy o odvolání děkana odstartovaly poté, co se Ševčík 11. března zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly stažení ukrajinské vlajky z čela budovy.

Ševčík trvá na tom, že se ničeho sporného nedopustil a splnil všechny dřívější požadavky rektora: přestal působit jako ekonomický expert hnutí Trikolora nebo odmítl další vystupování na demonstracích. Působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Míní, že manažersky neselhal. Důvody k odvolání podle něj nejsou.

Ševčíkovy kontroverze V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakulty působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

„Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropské parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na zářijové demonstraci na Václavském náměstí.