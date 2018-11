Nikdo se nepřihlásil. Dodatečné komunální volby proběhnou v lednu a budou se konat v 17 obcích

Dodatečné volby se uskuteční v 17 obcích v Česku 26. ledna 2019. Oznámilo to ministerstvo vnitra na svém webu. Ve zmíněných obcích se v říjnu – na rozdíl od jiných – nekonaly komunální volby kvůli nedostatečnému počtu kandidátů. V některých obcích se dokonce do říjnových voleb nepřihlásil nikdo. Do termínu dodatečných voleb řídí tyto obce s omezenými kompetencemi správci ustavení vnitrem.

