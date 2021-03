ONLINE: AstraZeneca sníží dodávky do Evropy o 73 procent. Dopady na Česko zatím nejsou jasné

Společnost AstraZeneca sníží dodávky vakcíny proti covidu-19 do Evropy o 73 procent. Dopady na Česko zatím nejsou jasné, uvedli na twitteru zástupci Chytré karantény. Některé evropské země v tomto týdnu očkování touto látkou zastavily kvůli podezřením na vážné vedlejší účinky, například krevní sraženiny. Sledujeme online Praha 17:36 13. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít AstraZeneca | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

„Jak se to dotkne České republiky, ještě nevíme. Intenzivně to ale řešíme. Pokusíme se rozhodnutí centrály změnit. Pracujeme i na navýšení a urychlení dodávek dalších vakcín,“ napsali zástupci Chytré karantény.

Omezení dodávek do EU oznámila firma už v pátek. Do konce března dodá 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí 100 milionů. Původně mělo do konce června přijít 220 milionů dávek. Snížení v prvním kvartálu avizovala firma už před několika týdny. Místo slíbených nejméně 80 milionů dávek dodala polovinu.

Chytrá karanténa

Unie uzavřela smlouvy s AstraZenecou na dodávky 300 milionů dávek vakcíny. Podle nich mělo dorazit 30 milionů ještě do konce roku 2020, 90 milionů v prvním čtvrtletí letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém. Loni ovšem nedorazily žádné dávky, protože preparát ještě nebyl schválen evropskými regulačními úřady.

Česko má podle očkovací strategie objednáno tři miliony dávek. Už v únoru mělo přijít 200 000 dávek, v březnu pak 400 000. Podle otevřených dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo dodáno do očkovacích center do pátku téměř 164 000 dávek vakcíny, za březen zhruba 52 000.

Podle dat o očkování jí bylo podáno do pátečního večera 121 655 dávek. Tvoří tak asi 11,6 procenta všech podaných vakcín.

V Česku se očkuje i vakcínami od Pfizer/BioNTech a od Moderny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tento týden ve sněmovně uvedl, že v březnu přijde víc než 1,1 milionu dávek, což je asi o 200 000 více než za leden a únor dohromady. V dubnu pak bude dávek více než dva miliony, v květnu přes 2,5 milionu a v červnu přes tři miliony.

U všech dosud aplikovaných vakcín je třeba podat pro navození kompletní ochrany dvě dávky, u vakcíny od firmy Johnson & Johnson bude stačit dávka jediná. Její první dodávka by do Česka mohla dorazit na konci dubna.

