Prověrky stranických financí jsou v nedohlednu. ‚Dohledový úřad je paralyzovaný,‘ říká kontrolor Sivera

Rozhovor s kontrolorem Františkem Siverou:

Blíží se senátní a komunální volby. Politické strany a hnutí přitom dodnes nemají zpětnou vazbu ohledně loňské sněmovní kampaně. V čem je problém?

Zatím jsme vše řešili jen po formální stránce. K obsahové části, to znamená ke zprávám o financování volební kampaně, jsme se zatím nedostali. Jednak nemáme dopracované metodiky kontrol, jednak nemáme dořešen vnitřní systém úřadu, aby bylo jednoznačné, kdo bude co kontrolovat a jakou bude mít kompetenci. Takže není to dotažené natolik, aby se mohla vlastní kontrolní činnost z hlediska obsahu zpráv rozběhnout naplno.

Vy nemáte termín, do kdy byste stranám a hnutím měli říct, jestli to, co odevzdaly, je z vašeho pohledu správně? Aby se podle toho mohly v senátní kampani zařídit?

Zatím jsme kontrolu dodržování zákonů řešili z pohledu transparentnosti. To znamená dodržení termínů zveřejnění informací, označení propagačních materiálů nebo chyby ve využívání periodik k propagaci, které zákon zakazuje. Bohužel je to nastaveno tak, že se všechno dělá za pochodu. To znamená, že dopracováváme vnitřní postupy i plán činnosti, který tedy v tuto chvíli máme v obecnější rovině. To je otázka spíše na vedení úřadu, tedy pana předsedu, kdy se tyto věci posunou.

Váš úřad funguje už od ledna 2017, proč to tedy trvá tak dlouho?

Záleží na úhlu pohledu. Já zastávám názor, že by to mohlo jít daleko rychleji. Bohužel ale z hlediska řízení úřadu není tlak na to, aby se v těchto věcech pokročilo rychleji. My dodneška nemáme vyřešené kompetence v organizačním řádu ani pozici jednotlivých členů v rámci úřadu. Debatujeme o tom přitom v řádu měsíců. I když jsme se na některých věcech dohodli, tak bohužel nejsou zatím zrealizovány.

Vy jste zmínil, že problém vidíte v řízení úřadu. Znamená to tedy, že vaše výtky jdou za předsedou Vojtěchem Weisem?

Před několika měsíci a po dlouhé debatě jsme se shodli na tom, že členové úřadu a předseda vytvářejí orgán dohledu. Bohužel se to zatím nepromítlo do organizačního řádu. Některé věci, na kterých se dohodneme, tak nejsou realizovány. V této chvíli ale bohužel nemáme jako členové úřadu nástroje je rozhýbat.

Takže mám vaši odpověď chápat jako ano?

Ano. Je na panu předsedovi, jak rychle se věci uvnitř úřadu rozhýbou.

Realizace vašich návrhů tedy drhne, protože pan předseda Weis nedrží slovo?

Všeobecně je to dáno zákonem, který o úřadu i úloze předsedy a členů mluví velice obecně. Očekává, že se organizační systémy a pracovní postupy vytvoří uvnitř úřadu. Úřad pro dohled je řízen monokraticky panem předsedou v duchu zákona, dohledová činnost by měla být vykonávána předsedou a členy úřadu. Obecně řečeno – úřad řídí předseda, v dohledové činnosti je postavení předsedy a členů na stejné úrovni. Členové tak nemají postavení řídících pracovníků, nemají nástroje, jak přípravu a přijetí vnitřních předpisů zrychlit. Přitom čím dříve budou procesy nastaveny, tím dříve zahájíme kontroly a strany budou vědět, co, proč a jak to kontrolujeme. A ten systém financování se celý zprůhlední, bude transparentní, proto byl dohledový úřad zřízen.

Jak byste tedy popsal aktuální situaci uvnitř úřadu?

Jak už jsem se zmínil, chybí nám vnitřní pravidla. Metodika kontrol je důležitá pro jednotný postup při výkonu kontroly u kontrolovaných subjektů. Dále nastavení celého systému řízení úřadu ve vztahu ke kontrolní činnosti. To znamená, kdo má jakou kompetenci, kdo co může vykonávat, kdo rozhoduje. To nám chybí a v tomto je úřad paralyzován. My sami si nemůžeme ani zadat výrobu podkladovým materiálů k naší práci. Jediný kompetentní je v tomto ohledu pan předseda Weis.

Na druhou stranu řadu pokut jste už udělili, naposled to bylo třeba za e-shop SPD. Takže nějakou činnost vykazujete? Jde tedy o formality nebo podněty z médií?

Tlačíme na to, aby probíhaly alespoň věci, které se týkají, jak jsem již uvedl transparentnosti. To znamená nesplnění termínu, neodevzdání věci, nebo na základě podnětu, který přijde, tak aby se konalo. Neřešíme ale ty věci do hloubky, ten obsah kampaně, obsah výroční zprávy. U sněmovní kampaně se nám dařilo reagovat na prohřešky spojené s transparentností včas, u prezidentských a doplňkových senátních voleb se i tyto věci začali odsouvat.