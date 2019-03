Historicky první kontroly v sídlech stran. Dohledový úřad se vydá k ANO, ODS, ČSSD a SPD

Dohledový úřad zahajuje kontrolu šesti politických stran kvůli sněmovním volbám z roku 2017. U hnutí ANO, ODS, ČSSD, SPD a dvou neparlamentních uskupení má podezření, že možná nepřiznaly všechny náklady za reklamu. Pokud to strany nevyjasní, hrozí jim od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí pokuta. Historicky první kontroly přímo v sídlech uskupení začnou tento týden. Praha 7:00 18. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební plakáty ODS a ČSSD | Foto: Kristýna Novotná | Zdroj: Český rozhlas

Kontrolory bude zajímat účetnictví, ale třeba i objednávky, faktury nebo smlouvy s dodavateli. Nejvíc se zaměří na náklady spojené s propagací, vysvětluje člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý.

„Udělali jsme analýzu, která ukázala, že u šesti stran náklady na reklamu možná neodráží objem, který tyto strany uvedly ve zprávách o financování kampaní. Po těchto stranách proto budeme chtít doplnění a zpřesnění těch zaslaných podkladů. Cílem kontrol má být hlavně vzájemné vyjasnění některých položek, ale pokud by k tomu vyjasnění nedošlo, tak strany musí počítat se sankcemi.“ řekl Outlý.

Kontroloři navštíví sídla čtyř parlamentních a dvou neparlamentních stran. Jejich názvy úřad nezveřejnil. Podle zjištění Radiožurnálu jde o čtyři sněmovní strany: ANO, ČSSD, ODS a SPD. Kromě poslední zmíněné všechny potvrdily, že dostaly od úřadu s předstihem oznámení o zahájení kontroly. Mluvčí ANO Lucie Kubovičová odmítla, že by hnutí při vyčíslení nákladů za reklamu pochybilo.

„Jsme přesvědčeni o tom, že k žádným takovým věcem při kampaních u nás v našem hnutí nedošlo. Důvod kontroly jsme nedostali, ten nám sdělen nebyl, ale předpokládáme, že se jedná o standardní kontrolu jako po všech volbách. Bude to v březnu 2019.“ řekla Kubicová.

Úřad podle Kubovičové chce vidět dokumenty, které se týkají financování sněmovní kampaně. Mluvčí sociální demokracie Barbora Kalátová uvedla, že „ze zatím ukončených správních řízení vedených úřadem proti ČSSD, nevznikla straně žádná povinnost platit pokuty.“ Podobně reagovala taky mluvčí ODS Jana Havelková.

„Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí kontroloval ODS pravidelně po všech uplynulých volbách. U veškerých kontrol jsme jako strana obstáli bez pochybení. My samozřejmě úřadu poskytneme veškeré materiály, které budou chtít.“ řekla Havelková.

Hnutí SPD na otázky neodpovědělo a odkázalo na dohledový úřad. Ten po skončení šetření vydá kontrolní protokol, který zašle k vyjádření dotčené straně. Ta může proti zjištěním podat námitku. Strany musejí podle zákona uvádět „takzvaně obvyklou" cenu za reklamu, a to i přesto, že ve skutečnosti zaplatily méně, například díky množstevním slevám. Má to totiž výrazný vliv na limit kampaně, který je u sněmovních voleb 90 milionů korun.

Smyslem je, aby byly kampaně transparentnější a férovější pro všechny kandidující subjekty. K limitu se předloni nejvíc přiblížily ČSSD, hnutí ANO a ODS. Pokud by horní hranici překročily, hrozila by jim pokuta ve výši až jeden a půl násobku částky, o kterou limit přesáhly. Za nepravdivé údaje by pak mohly dostat sankci až 300 tisíc korun. V předloňských sněmovních volbách kandidovalo 31 uskupení. Kontrolu chce úřad dokončit do letních prázdnin.