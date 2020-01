Zemanovci zamlčeli půjčku od Nejedlého, hrozí jim pokuta. Ve volební kampani chybovali i Realisté

Strana práv občanů Zemanovci (SPOZ) a Realisté chybovali v kampani před sněmovními volbami v roce 2017. Nevykázali některé náklady, Zemanovci navíc zamlčeli půjčku od prezidentova poradce Martina Nejedlého. Vyplývá to z kontrolních protokolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který má Radiožurnál k dispozici. Oběma stranám teď hrozí právní postih. Původní zpráva Praha 14:38 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce prezidenta Martin Nejedlý | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„U Strany práv občanů Zemanovci byly spíše nálezy menší závažnosti. Byly tam drobnější problémy s nezařazením některých volebních nákladů do zprávy o financování kampaně a následně nereportování jedné půjčky od fyzické osoby – od pana Nejedlého – ve zprávě o hospodaření strany,“ upřesnil pro Radiožurnál člen dohledového úřadu Jiří Navrátil.

Z kontrolního protokolu vyplývá, že Zemanovci v nákladech na předvolební kampaň nevykázali necelých 16 tisíc korun. Během prověrky se dohledový úřad zabýval také rolí prezidentova poradce Martina Nejedlého. Ten totiž podle dokumentu působil jako věřitel strany. Vyžádali si proto od něj účetní záznamy za rok 2017.

„Kontrolovaná osoba předložila Smlouvu o půjčce ze dne 1. září 2016, ze které je zřejmé, že půjčka byla politické straně poskytnuta již v roce 2016, tedy ještě před účinností novely volebního zákona, která zapovídá poskytnutí úvěrů a zápůjček od jiných subjektů než od bank, platebních institucí nebo institucí elektronických peněz či jejich poboček v České republice,“ píše se v záznamu o kontrole.

Dohledový úřad navíc zjistil, že strana půjčku od Nejedlého nevykázala ve výroční zprávě.

Současný předseda SPOZ Lubomír Nečas se hájí tím, že účetnictví politických stran je složité. „Přišel nám závěr, že jsme nezaúčtovali nějakou částku 16 tisíc. Samozřejmě účetnictví u těchto politických stran je vždycky natolik složité a komplikované v rámci celé republiky, že se nějaká taková drobná chyba může stát,“ řekl pro Radiožurnál.

Straně tak nyní hrozí pokuta. „Nezpochybňujeme to (pochybení – pozn. red.). Nyní čekáme, jestli dostaneme nějakou pokutu, nebo ne. Pravděpodobně nic jiného s tím asi udělat nemůžeme,“ uvedl. „Jak to naši účetní zúčtovávali, tak je možné, že to zaúčtovali jinde. Je to odborná chyba stránky účetní, ale určitě jsme nechtěli nikoho poškodit nebo něco zatajovat,“ uzavřel Nečas.

Chyby u Realistů

Chyby našel dohledový úřad také u Realistů. „Tady jsme pochybení našli víc. Opět se jednalo o nevykázání některých volebních nákladů, které byly řádově vyšší. Bylo to v řádu desítek tisíc korun,“ pokračoval Navrátil z dohledového úřadu.

Konkrétně: Realisté podle kontrolního protokolu nevykázali výdaje za 949 tisíc korun. Šlo například o náklady na umístění volebního stánku, strategii kampaně na sociálních sítích či dodávku reklamních předmětů.

Také u Realistů se však kontroloři zabývali podezřelou půjčkou, a to od J&T Banky, za kterou ručil podnikatel Marek Dospiva. „Dramatičtější bylo porušení zákona o sdružování, což byla půjčka od pana Dospivy, kterou Realisté čerpali pro volební kampaň,“ dodal Navrátil s tím, že jim hrozí pokuta. Reakci Realistů zjišťujeme.

Dohledový úřad zaslal podle Navrátila oběma stranám protokoly o kontrolách se závěrečnými výsledky. Ani jedna z nich ale proti nim neuplatnila námitky. „Předpokládáme, že z jejich strany je povědomí o tom, že k pochybením skutečně došlo. V okamžiku, kdy případně zahájíme správní řízení, tak strany se proti tomu mohou bránit ještě při stanovování pokuty,“ uzavřel Navrátil.

Dohledový úřad kontroloval i kampaně dalších stran. Nedostatky už dřív našel u ČSSD, ODS a SPD, jak upozornil Radiožurnál. Zatím nejsou známy výsledky kontroly hnutí ANO. Úřad začal s kontrolou voleb s prodlevou kvůli průtahům v začátcích fungování této instituce, která vznikla v roce 2017.