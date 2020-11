Soud definitivně zrušil pokutu za kresbu Sobotky v buldozeru. Nebylo totiž jisté, že půjde do voleb

Byla to historicky druhá pokuta za neférovou předvolební kampaň. Nejvyšší správní soud ale nyní došel k závěru, že ji Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí udělil před třemi lety neprávem. Podle něj totiž o přestupek proti zákonným pravidlům nešlo. Řeč je o karikatuře expremiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD, za kterou stála Česká asociace satelitních operátorů. A ta teď soudní spor definitivně vyhrála. Původní zpráva Brno 7:04 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká asociace satelitních operátorů se reklamou ohradila proti novele zákona o elektronických komunikacích | Foto: Česká asociace satelitních operátorů | Zdroj: Facebook.com / Česká asociace satelitních operátorů

„V posuzované věci zadal žalobce sporný inzerát dne 17. 5. 2017 a byl otištěn 19. 5. 2017. Vzhledem k výše uvedenému je tak nutno dospět k závěru, že tak učinil v době, kdy nebylo postaveno najisto, že Bohuslav Sobotka bude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, proto žalobce daným skutkem nemohl naplnit skutkovou podstatu přestupku, který je mu kladen,“ napsal předseda senátu Tomáš Langášek v rozsudku datovaném 19. listopadu.

Volební soutěž má být férová. Bez pravidel pro ty, co nekandidují, by strany zákon obcházely, říká Outlý Číst článek

Česká asociace satelitních operátorů dostala v listopadu 2017 pokutu ve výši 23 tisíc za to, že nechala v období před sněmovními volbami otisknout inzerát s karikaturou tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), jak v buldozeru hrne peníze. Asociace tím v tisku podle dřívějšího prohlášení kritizovala chystanou novelu zákona o elektronických komunikacích.

Podle dohledového úřadu šlo ale o nedovolenou předvolební kampaň. Inzerát totiž vyšel dva týdny po oficiálním startu předvolební kampaně, tedy v době, kdy už platila přísnější pravidla pro politickou agitaci. Kontroloři tak měli za to, že se asociace měla u jejich úřadu registrovat jako takzvaná třetí osoba.

Asociace ale s postihem nesouhlasila a rozhodla se bránit žalobou. A zastal se jí už loni Krajský soud v Brně, který pokutu zrušil. Dohledový úřad ale proti tomu podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. A ten ji před pár dny zamítl.

Rozhodla kandidátka

Soudce Langášek zrušil rozhodnutí kontrolorů o pokutě a věc vrátil k novému projednání, během něhož bude dohledový úřad vázán jeho právní názorem. A ten hlavní důvod? V květnu 2017, kdy inzerát se Sobotkou vyšel, nebylo jisté, zda bude kandidovat. A tudíž ho to nemohlo coby možného adepta o poslanecký mandát poškodit.

Kandidátní listiny se totiž odevzdávaly až o několik měsíců později. Sobotka ovšem nakonec kandidoval. Ačkoli post v dolní komoře tenkrát získal, sám se ho v březnu 2018 vzdal.

Sekretář asociace Patrik Brom aktuální verdikt vítá. „Zohledňuje klíčový argument asociace, který úřad vytrvale ignoroval,“ uvedl s tím, že asociace považuje jednání kontrolorů „za zjevnou snahu státních orgánů o šikanu subjektu, který k jejich velké nelibosti hlasitě kritizuje a úspěšně brání záměru ministerstva průmyslu a obchodu poskytnout neoprávněné výhody operátorům zemského televizního vysílání“.

Dohledový úřad podle mluvčí Luisy Divišové verdikt soudu respektuje. Aktuální rozhodnutí prý kontroloři očekávali. Podobně totiž Nejvyšší správní soud rozhodl nedávno také v případě Spolku pro zachování demokracie. Ten dostal pokutu kvůli propagaci knihy Žlutý baron, která pojednává o bývalém podnikání premiéra Andreje Babiše (ANO). „Od toho okamžiku jsme tušili, jaký verdikt máme v této kauze očekávat,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Kontroloři tak řízení vůči asociaci satelitních operátorů podle Divišové zastaví. „Avšak současně dodáváme, že toto rozhodnutí, respektive obecné závěry v něm obsažené, bude mít podle našeho názoru do budoucna negativní dopad na transparentnost volební kampaně,“ pokračovala mluvčí.

V praxi to totiž podle Divišové bude znamenat, že takzvané třetí osoby se budou muset v předvolební kampani nahlásit úřadu až potom, co proběhne registrace kandidátek. „Do té doby se podle názoru Nejvyššího správního soudu třetí osoba registrovat nemusí a může přitom realizovat činnost, která naplňuje znaky volební kampaně,“ doplnila.

Hrozba obcházení

Soudce Langášek zároveň v dokumentu upozornil, že výjimka z pravidel předvolební kampaně se nijak netýká samotných kandidátů a jejich spolupracovníků. Měl totiž obavu, aby aktuální rozhodnutí z jejich strany nevedlo k obcházení zákona. Mohli by například tvrdit, že do poslední chvíle nevěděli, zda půjdou do voleb, a platné předpisy se tak na ně nevztahovaly.

Před volbami by se tak podle verdiktu mělo mezi jednotlivými aktéry a jejich aktivitami rozlišovat. „Hrozba obcházení zákona ze strany subjektů, které ovlivňují okamžik registrace kandidátních listin a přihlášek k registraci, však nemůže být řešena tím, že bude extenzivně omezována i svoboda politického projevu třetích osob, které na to žádný vliv nemají,“ uzavřel soudce.

Dohledový úřad musí také asociaci uhradit 19 tisíc, které zaplatila na nákladech na soudní řízení. Nejvyšší správní soud zrušil i předchozí rozhodnutí krajského soudu. Konečný verdikt byl sice podle Langáška správný, nestál však na správných důvodech.