Kontrolní výbor nedoporučil poslancům schválit rozpočet dohledového úřadu. Už podruhé

Kontrolní výbor sněmovny nedoporučil schválit rozpočet Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí druhým rokem po sobě. Návrh je podle poslanců nedostatečně zpracovaný. Někteří z nich mají navíc výhrady k tomu, že instituce dva roky po svém vzniku stále nefunguje naplno. Chtějí si proto buď pozvat jejího předsedu Vojtěcha Weise do sněmovny, nebo se za ním vydat do Brna, zjistil Radiožurnál. Praha 21:11 8. listopadu 2018

Poslanci návrhu rozpočtu vyčítají zejména fakt, že je příliš obecný a není jasné, co se podle nich pod jednotlivými položkami skrývá. Navíc podle nich náklady na energie a vodu neodpovídají realitě. Předseda kontrolního výboru Roman Kubíček z hnutí ANO kritizoval, že návrh není podložený plánem kontrol.

„Obecně se poslanci ptají, proč 17 zaměstnanců úřadu má dvojnásobně vyšší náklady než zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu. Chceme vědět, jaký člen úřadu se čím zabývá,“ dodal Kubíček pro Radiožurnál.

Úřad řídí již zmíněný předseda Vojtěch Weis. Další čtyři jeho členové ale zatím nemají oficiálně stanovené kompetence. Podle člena úřadu Jana Outlého slibuje předseda Weis změny vnitřních pravidel, které by členům rozvázaly ruce, už od dubna. V minulosti Outlý a další člen úřadu František Sivera označovali stav v instituci jako paralýzu.

Například výsledky kontrol kampaní sněmovních voleb stále nejsou ani rok po jejich konání. Do konce roku se chtějí zabývat situací na úřadu poslanci z podvýboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru. Za předsedou Weisem možná vyrazí přímo do Brna, kde instituce sídlí, nebo si ho pozvou do sněmovny.

Zákon o lobbingu

Poslanec za Piráty Lukáš Černohorský upozorňuje, že úřad by měl navíc do budoucna dohlížet na dodržování pravidel lobbingu. „Zatím, když nejsou schopní zkontrolovat ani hospodaření politických stran a docela to tam drhne, tak se bojím aplikace zákona o lobbingu,“ řekl Černohorský k zákonu, který připravuje ministerstvo spravedlnosti.

Sám ředitel úřadu Weis řekl, že ho to nepřekvapuje a že čekal větší výhrady. „Náš úřad je úřad, který je tady proto, aby nebyl řekněme sympatický některým osobám. Myslím si, že průběh jednání byl velmi korektní, já jsem spokojený,“ řekl ředitel.

Návrh příjmů a výdajů úřadu posoudí ještě rozpočtový výbor, a pak až samotné plénum sněmovny. Pokud by ho neschválilo, neznamenalo by to, že by byl úřad příští rok bez peněz. Rozpočet instituce má být 35 milionů korun. Tedy stejně jako letos.

Wiese už dříve kritizovali Piráti, podle kterých svou roli nezvládá a úřad tak neplní své poslání. Vyzvali ho, stejně jako Transparency International, k rezignaci. „Tlačit na odchod předsedy úřadu, který tady funguje necelé dva roky, mi připadá dost absurdní,“ odmítl to Weiss.