Chtěl jsem chránit lesy, vysvětluje šéf dohledového úřadu Weis, proč porušil zákon

„Návrh rozpočtu jsme měli odevzdat dva týdny před volbami. Považuji to za mrhání veřejných prostředků, protože materiály bychom po volbách museli tisknout znovu. Chtěl jsem chránit lesy." Tak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje předseda dohledového úřadu Vojtěch Weis, proč porušil zákon, když podal návrh rozpočtu dva měsíce po termínu. Pochybení však odmítá. Rozhovor Praha/Brno 6:00 17. března 2018

Předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Vojtěcha Weise si ve čtvrtek pozvali na schůzi poslanci z podvýboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru. Vysvětlit od něho chtěli návrh rozpočtu i další možná pochybení týkající se třeba veřejných zakázek.

Dotazy mu ale nakonec poslanci pošlou písemnou formou. „Měli jsme na něj připraveno množství otázek, akorát pan Weis mluvil tak dlouze, že jsme se k nim nedostali. Usnesli jsme se proto, že je dostane v písemné podobě,“ popsal.

Podle poslance Lukáše Černohorského (Piráti) měla navíc pro dohledový orgán rozpočet sestavit za bezmála milion korun externí firma. „Firma sice něco odevzdala, ale neudělala to správně, paní účetní to tak musela předělávat. Můj dotaz tak zněl, zda byly uplatněny nějaké sankce, a pokud ne, proč. Nedostal jsem ale odpověď,“ uvedl.

Předseda podvýboru Jiří Bláha z hnutí ANO prohlásil, že „úřad je po roce působení stále na začátku” a musí si tak řadu věcí ještě ujasnit. „Musí se ale posouvat, a pokud toho nebude schopen, bude se s tím muset něco dělat.“

Odmítl ale současně, že by šlo o politický nátlak. „Nabídli jsme jim i pomoc, aby se na nás obraceli, pokud si s něčím nebudou vědět rady. Náš záměr není vstupovat do toho, co kontrolují, spíš jim v tom chceme ještě pomoci. Navrhoval jsem panu Weisovi, jak by to šlo i ztransparentnit,“ doplnil Bláha.

Klukovská výmluva? Poslanec Vladimír Koníček z KSČM, který je současně místopředsedou podvýboru, uvedl, že zdůvodnění ohledně rozpočtu bylo nedostačující: „Byla to taková klukovská výmluva.“ Weis podle Koníčka porušení zákonné povinnosti zdůvodnil tím, že tehdejším poslancům loni v září končilo volební období. „Říkal, že výbor byl ustanovený v listopadu, tak to dali vlastně relativně včas. S takovým hodnocením nesouhlasím. Pokud je v zákoně napsané, že to má být k 30. září, tak to tady má být. Co s tím sněmovna udělá, je její věc,“ uvedl. Poslanci na podvýboru podle Koníčka řešili i státní závěrečný účet úřadu i zprávu o jeho činnosti, kterou by měl šéf úřadu odevzdat do konce června.

Text pokračuje rozhovorem s předsedou dohledového úřadu Vojtěchem Weisem:

Jak jednání podvýboru probíhalo?

Bylo to konsenzuální jednání. Byli jsme dotazováni na průběh financování našeho úřadu v loňském roce. Z naší strany byly vzneseny argumenty, kterými jsme odpovídali na to, na co jsme byli dotazováni.

Můžete být konkrétní? Na co se vás poslanci ptali?

Zajímalo je, jestli jako úřad fungujeme ekonomicky. Zazněla otázka na nájem, hlavně na ty věci, které čerpáme ve vztahu k investicím. Jsme jako úřad nastaveni tak, že jakékoli investice by měly směřovat k tomu, abychom reprodukovali majetek státu a platili prostředky, které se vracejí státu a nejdou do soukromého sektoru.

Ptali se vás poslanci znovu i na návrh rozpočtu vašeho úřadu pro rok 2018, který jste podal dva měsíce po zákonné lhůtě?

Ten dotaz tam zazněl. Vyjasnili jsme si to, že je komplikované řešit dodávání rozpočtu k 30. září v situaci, kdy jsou v polovině října parlamentní volby a je naprosto jasné, že nikdo netuší, kdo bude poslancem, případně kdo bude poslancem konkrétního výboru.

Jak podvýbor tento argument přijal?

Byla to dílčí argumentace. Považoval bych to za mrhání veřejnými prostředky, pokud bych dodával materiál někomu, kdo po 14 dnech už nemusí být poslancem. Ta záležitost nebyla dále rozebírána. Domnívám se proto, že členové podvýboru se k tomu postavili vstřícně.

Máte dojem, že je vaše zdůvodnění celé věci přesvědčilo?

To si netroufám říct. Každopádně jsem argumenty přednesl a oni by s nimi měli pracovat. Byly to argumenty v zájmu daňových poplatníků. Není záhodno dodávat materiály pro někoho, kdo s nimi bude pracovat 14 dní a pak je budeme dodávat znovu, protože jsou volby.

'Čekal bych shovívavost'

Podle zákona jste ale – nehledě na volby – měl návrh rozpočtu dodat do konce září, stejně jako další státní instituce. Proč by toto pravidlo nemělo platit pro vás?

Tady se nejedná o výjimku. Čekal bych ale určitou shovívavost. Byť jsme návrh rozpočtu doručili později, tak bych ze strany zákonodárců čekal, že budou vnímat to, že jsme zcela nová instituce, která nedisponuje úředníky, kteří by to měli zpracovávat.

Dohledový úřad funguje už rok, navíc v kontrole v předvolebních kampaní a hospodaření politických stran sám úlevy nepřipouští. Je tedy podle vás skutečně na místě požadovat shovívavost?

To, co provádíme jako úřad, není v rovině shovívavosti. Tímto způsobem to bylo nastaveno právní úpravou, kterou jsme povinni plnit...

... stejně jako jste povinni plnit vaše zákonné povinnosti, mezi které patří podat návrh rozpočtu do určitého termínu.

Určitě, ale domnívám se, že tisknout 400 až 500 stránek na 14 dní, abych je poté tiskl znovu...

Jak víte, že byste je musel tisknout znovu? Není to pak už spíše věcí kontrolního výboru sněmovny, kterému návrh rozpočtu odevzdáváte?

Samozřejmě, že je tisknu. Materiál je rozdán členům výboru a ti si ho odnesou. Nemusí být pak znovu poslanci, a i kdyby byli poslanci, nemusí být členy kontrolního výboru. Dle mého vidění světa a ochrany lesů je to mrhání. Je to mrhání lesem, abych někomu dal na 14 dní materiál. Pokácím tady x stromů jenom proto, aby mi někdo řekl, že jsem dodržel zákon?

Podle poslanců z podvýboru jste návrh rozpočtu dodali do sněmovny až z podnětu ministerstva financí. Nikoli tedy sami od sebe. Je to pravda?

Ne. Byl bych rád, aby ministerstvo financí neříkalo raději vůbec nic. Ministerstvo financí nám každý den říkalo, že máme dodat takové tabulky nebo jiné tabulky. V každém případě my jsme kapitolní sešit poté, co byl 28. listopadu 2017 ustaven kontrolní výbor, což bylo úterý, dodali v pátek.

Rozpočet za skoro milion

Původně jste to, že jste návrh rozpočtu dodal dva měsíce po termínu, zdůvodňoval i personálním nedostatkem na ekonomickém úseku. Poslanec Lukáš Černohorský, člen podvýboru pro kontrolu veřejných institucí, ale upozornil, že jste si na zpracování rozpočtu za bezmála milion korun najali externí firmu.

S externí firmou i nadále spolupracujeme. Máme ale naši interní účetní a služby externí firmy byly minimalizovány.

Vykázala tedy daná firma nějakou činnost?

Poskytuje nám systém a naše pracovnice pracuje a vykonává činnost.

Takže externí společnost naplnila podmínky smlouvy?

K určitému datu něco dodala a ministerstvo financí nám každý další den říkalo 'tohle je hezké a tohle by bylo hezčí', 'měli byste dodat dvě tabulky nebo vlastně pět tabulek'. Naše kolegyně, která je za to odpovědná, mi řekla, že ministerstvo financí každý den říká něco jiného.

Dnes (čtvrtek, pozn. red.) ráno budeme odvážet závěrečný účet na podatelnu Poslanecké sněmovny. A dnes v osm hodin ráno, kdy jedeme z Brna a kdy nám kolegové z ministerstva financí poslední dva týdny dávají dobře míněné rady, nám zavolají, že by ten návrh neměl vypadat tak, jak vypadá, a že bychom tam měli upravit jedno slovo. My už máme zakroužkované vazby a 18 paré pro členy kontrolního výboru. Moje trpělivost s některými kolegy z ministerstva financí dosáhla mastodontních rozměrů.

Jak to budete řešit? Zmiňoval jste tuto situaci i na výboru?

Na výboru to nehodlám řešit, tam to nepatří. Budu to chtít řešit někde jinde. Musíme se s tím ale v každém případě poprat.

Jaké je tedy podle vás správné řešení? Potřebujete více lidí?

Nemyslím, že je to o tom. Mohl bych se ptát, jestli máte pocit, že na kontrolu určitého množství dat v rámci celé republiky stačí šest lidí? A to mluvíme o všech politických hnutích a stranách, kterých je přes 200.

Výtky poslanců ale nemíří na vaši dohledovou činnost. Podle nich je problém ve fungování úřadu z hlediska administrativy, případně hospodaření.

Myslím, že není problém v ničem. Spíš mě to nepřestává překvapovat, že my jako dohledový orgán jsme kontrolováni dříve, než na někoho dohlédneme.

Například poslanec Černohorský vaše pochybení označil za závažná manažerská selhání. Chtěl v případě, že byste vše dostatečně nevysvětlil, otevřít i diskusi o vaší možné výměně. Mluvili jste o tom na podvýboru?

Tak, jak mi to říkáte, jsou to pro mě mimořádně podnětné informace.

V jakém smyslu?

I v tom smyslu, kdo říká, co říká. Nedomníval jsem se, že se jedná o pana Černohorského, myslel jsem, že by tyto informace mohly zaznít z úst někoho jiného.

Koho? Můžete být konkrétní?

My jsme ústřední správní orgán, který je nezávislým orgánem, který má kontrolovat dohled nad hospodařením politických stran a hnutí...

... to nikdo nezpochybňuje.

Jsme jmenováni - já jako předseda a členové - prezidentem republiky a zatímco jsme zatím ještě neučinili žádnou kontrolu těchto námi potenciálně kontrolovaných subjektů, si nás někdo zve, aby nás tyto subjekty kontrolovaly na kontrolním výboru. Nemáte pocit, že se dostáváme do situace, že bych se měl obávat toho, že už jsem byl zkontrolován, přestože bych měl kontrolovat je?

Takže diskuse o vaší možné výměně jsou podle vás bezpředmětné?

Nemám pocit, že by se to mělo řešit. Jediný, kdo mě může odvolat, je pan prezident a ten by k tomu musel mít zákonem dané důvody. Co ale považuji za alarmující, je, že kontrolní orgán je kontrolovaný kontrolovaným subjektem.

Váš úřad porušil zákon a vy jste to nedokázal podle poslanců z podvýboru důvěryhodně vysvětlit, proto vás pozvali na jednání. Měli k tomu důvod.

Oni neměli důvod, měli vůli.

Jak to myslíte? Podle vás jde o politický tlak?

Neříkám nic, já to nevím. Jen říkám, že je to poměrně zajímavé.