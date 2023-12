Dohodáři mají od nového roku nárok na dovolenou. Úprava zákoníku jim přinese i příplatky za víkendy

Už od ledna začne platit další změna v zákoníku práce. Bude se týkat takzvaných dohodářů, tedy těch, kteří pracují na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Nově si budou moct zažádat o dovolenou. Na změny se musejí připravit i zaměstnavatelé, a to i kvůli úspornému balíčku. Praha 13:21 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dohodáři mají od nového roku nárok na dovolenou (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úprava zákoníku práce přichystalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle vrchní ředitelky jeho sekce legislativy Dany Roučkové jde hlavně o to, aby měli dohodáři podobné podmínky jako zaměstnanci. Pokud totiž třeba brigádníci odpracují stejný počet hodin, nyní nedostanou dovolenou.

„Tentýž zaměstnanec, který má v pracovním poměru takzvaný poloviční úvazek, tak mu právo na dovolenou dosud vznikalo automaticky,“ dodává Roučková.

Nárok na dovolenou ale nevznikne každému dohodáři, musí splnit dvě podmínky současně. Pro zaměstnavatele musí v daném roce pracovat nepřetržitě minimálně čtyři týdny. Odpracovat musí alespoň 80 hodin.

„Právo na dovolenou se bude počítat v hodinách, jak jsme na to zvyklí již delší čas i u zaměstnanců, kteří mají pracovní smlouvu, vysvětluje Roučková.

Do výpočtu dovolené pro dohodáře bude muset zaměstnavatel promítnout několik okolností. Jednou z nich je i to, kolik týdnů dovolené svým zaměstnancům nabízí.

„Pokud člověk s dohodou o provedení práce odpracuje maximum hodin, vznikalo by mu právo na dovolenou 24 hodin v případě, že výměra dovolené u zaměstnavatele činí 4 týdny. Pokud by výměra dovolené činila pět týdnů, měl by nárok na 29 hodin,“ přibližuje Dana Roučková.

Už od října musí kvůli změnám v zákoníku práce zaměstnavatelé dohodářům například předem rozvrhnout pracovní dobu. Dohodáři také mají nově právo na příplatky za práci třeba o víkendech nebo svátcích. Právě kvůli těmto změnám ale hrozí, že se některým zaměstnavatelům nebudou dohody vyplácet.

„Hlavní výhodou u pracovních dohod byla pro zaměstnavatele i dohodáře jejich jednoduchost, operativnost a minimální vedlejší náklady, ale to se mění,“ varuje mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Pro firmy to není jediná změna, se kterou musí příští rok počítat. Podle konsolidačního balíčku by totiž měly od července hlásit všechny dohody o provedení práce České správě sociálního zabezpečení. Změnit se má i výpočet pro odvody na pojistném.