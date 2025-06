Dohoda o gripenech je dražší než za vlády ANO, míní Metnar. Žáček: I tak je to ekonomické a efektivní

Česko zaplatí víc než 16,5 miliardy za prodloužení pronájmu gripenů. Ministerstvo obrany tvrdí, že podmínky jsou výhodnější, než nabízelo Švédsko loni. Podle opozice nabídku nepříznivě ovlivnilo rozhodnutí přejít na americké stíhačky F-35. „Cena v žádném případě není výhodná,“ kritizuje pro Český rozhlas Plus stínový ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). „Nezohledňujete dopady války na Ukrajině,“ namítá Pavel Žáček (ODS). Pro a proti Praha 21:37 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar (ANO) a Pavel Žáček (ODS) | Foto: René Volfík, Petr Topič | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Pane Žáčku, vyjednalo ministerstvo obrany výhodnou cenu za prodloužení pronájmu gripenů?

Žáček (ODS): Domnívám se, při znalosti věci a v kontinuitě vývoje jak řešení F-35, tak řešení gripenů – to znamená, abychom měli nadzvukové letectvo až do té doby, než budeme mít plně instalovanou platformu s F-35 v Čáslavi – že se jedná o nejlepší možnou cestu, která je nejekonomičtější i pro Českou republiku.

Váš pohled, pane Metnare?

Metnar (ANO): V žádném případě. Od počátku pořízení letounů gripen jsme platili za pronájem 1,9 miliardy ročně. Od roku 2016, za ministra Martina Stropnického (tehdy ANO), se tato částka za pronájem snížila na 1,7 miliardy korun, a to do roku 2027, jak bylo dojednáno.

Letos jsme se dozvěděli, že nabídka ze švédské strany za pronájem 12 letounů gripen – předtím to bylo 14 – bude 16,65 miliardy.

Když to přepočítáme na letadlo, tak platíme o 74 procent víc a celkově je to o pět miliard více při porovnání ceny tehdejšího a současného pronájmu. Na těchto číslech vidíme, že to není výhodné. A to podotýkám, že do toho není započítána modernizace (podle odhadů další čtyři miliardy korun, pozn. red.).

Důsledky války na Ukrajině

Pane Žáčku, není těch 16,695 miliardy korun za prodloužení pronájmu gripenů, za jejich servis, za výcvik pilotů a k tomu další čtyři miliardy na modernizaci těchto strojů, nevýhodné pro Česko?

Žáček: Klíčová věc je to, že do toho jednání vstoupila švédská strana s mnohem horšími finančními podmínkami, než se podařilo ministerstvu obrany vyjednat. Pan kolega Metnar vůbec nezohledňuje, že v důsledku války na Ukrajině se vstupy všeho, co se týká obranného průmyslu, několikanásobně zvýšily. To je první faktor.

Druhý faktor je to, že švédská strana věděla, že budeme měnit do deseti let platformu na americké F-35 a snažila se toho při jednání maximálně využít.

Takže připouštíte, že negativní efekt na nabídku ze strany Švédů mělo rozhodnutí české vlády nakoupit americké stíhačky?

Žáček: Neříkám, že negativní. Je to prostě realita. Nemohli jsme čekat. Náš zásadní nesoulad se Švédy je v harmonogramu, do kdy můžeme gripeny využívat a na jak dlouho je potřebujeme. To jsme potřebovali znát i kvůli platformě F-35, což je úplně jiné letadlo a po modernizaci je i jiné generace.

A my gripeny využijeme po maximální dobu životnosti. To je podle mě i podle názoru expertů maximálně efektivní.

Pak tu byla otázka ceny. Firma, která vyrábí gripeny, je na světovém trhu a ví, že míříme k modernější platformě, která bude klíčem pro obranu celého evropského prostoru. Tak je jasné, že se nebude držet původní ceny.

Co říkáte na to, že ministerstvo dojednalo lepší nabídku, než jakou nám Švédové předložili?

Metnar: To nemůže být argument. To byla pouze orientační nabídka – to se nedá porovnávat.

Jednat znovu o F-35?

Pane Metnare, pokud se dostanete po sněmovních volbách s hnutím ANO do vlády, možná se znovu stanete ministrem obrany. Tedy čistě hypoteticky. Trvá, že byste hledali cesty, jak přehodnotit nákup stíhaček F-35 a že byste, jak řekl nedávno Andrej Babiš (ANO), zvážili nákup francouzských stíhaček Rafale?

Metnar: Mně by se líbil evropský projekt. A to i kvůli pochybnostem, které nastaly po takzvaném červenému tlačítku na vypnutí letounů F-35. Z hlediska bezpečnostních dodávek je logické přemýšlet nad tím, zda by nebyla lepší a vhodnější evropská platforma.

My kritizujeme proces, ne samotný letoun F-35. A chci říct, že my mezinárodní smlouvy dodržujeme a chceme dodržovat. Ale pakliže by na obou stranách byla vůle o přehodnocení nákupu začít diskutovat, na naší straně by určitě byla.

Myslíte, že by na americké straně byla vůle vypovědět kontrakt na stíhačky F-35?

Metnar: Pokud bychom třeba snížili počet F-35 a navýšili smlouvu o pořízení další protivzdušné techniky, tak proč ne. My stejně musíme navýšit efektivní protivzdušnou obranu.

Není to jenom o radarech, ale i o raketách. A tady samozřejmě přicházejí v úvahu i americké systémy a americké rakety. Takže pokud by byla vůle, ano, otevřeli bychom to a diskutovali, zdali nedojdeme k lepšímu a efektivnějšímu nastavení.

