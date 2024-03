Dohoda o přípravě gagafactory? Jde spíše o gentlemanské gesto, hodnotí dokument právníci

Stát uzavřel s ochranářskými organizacemi před dvěma týdny dohodu o spolupráci, která má umožnit přípravu výstavby gigafactory na Karvinsku. V ní se zavázal nezničit přilehlou chráněnou oblast, ochranáři zase k tomu, že nebudou investičnímu záměru bránit. Podle právničky Venduly Zahumenské ale dohoda signatáře k ničemu reálně nezavazuje. „Takže závazná je jenom do té doby, dokud budou sami chtít tuto dohodu dodržovat,“ konstatuje. Původní zpráva Karviná/Praha 5:00 22. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pole u Věřňovic, kam by mohla zasahovat plánovaná gigafactory. | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jedním ze základních principů při přípravě tohoto strategického projektu z naší strany bude co největší ohled na životní prostředí a kvalitu života místních obyvatel. Vnímáme proto důležitou ochrannou funkci ptačí oblasti a projekt budeme realizovat tak, aby nedošlo k jejímu narušení,“ komentoval podpis nové Dohody o spolupráci – jejíž celé znění zveřejňujeme na konci článku – ministr Jozef Síkela (STAN).

Dokument přitom signatáři popisovali jako důležitou dohodu, která odblokuje přípravu investičního záměru takzvané gigafacotry v oblasti mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi na Karvinsku.

„Nová Dohoda o spolupráci oproti původní Deklaraci porozumění výrazně posiluje právní vymahatelnost a odráží proaktivní a odpovědný přístup státu,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz mluvčí Czechinvestu Martin Hořínek.

Serverem iROZHLAS.cz oslovení odborníci ale nesouhlasí. A konstatují, že stejně jako u dohody z roku 2006, ani v tomto případě pro signatáře z porušení dohody nevyplývají žádné reálné důsledky.

„Je zcela nevymahatelná u případných soudních sporů, protože se strany nezavazují ke konkrétním věcem. Takže závazná je jenom do té doby, dokud budou sami chtít tuto dohodu dodržovat,“ popisuje Vendula Zahumenská, právnička specializující se na územní rozvoj obcí.

Kdo dohodu podepsal? Novou deklaraci porozumění podepsali všichni původní signatáři kromě firmy Hyundai, které se nová investice v oblasti Dolní Lutyně už netýká. Naopak přibyly podpisy Státní investiční a rozvojové společnosti, která vznikla jako akciová firma ministerstva průmyslu a obchodu teprve v březnu letošního roku a také podpis firmy Moravskoslezské investice a development, která je zase akciovou společností Moravskoslezského kraje.

Podle Vojtěcha Vomáčky z katedry životního prostředí a pozemkového práva Masarykovy univerzity v Brně, nová dohoda navíc prakticky pouze shrnuje to, co už dávno stanovuje zákon.

„Je trochu smutné vysvědčení, že se tyto dohody musí uzavírat, protože komunikace a snaha o nalezení kompromisů by měla být běžnou součástí ať už těch plánovacích, tak i povolovacích procesů. Zákon s tím počítá. A to, že u nás taková praxe není, že je spíše konfliktní a vede ke sporům, je nešťastné,“ popisuje.

A dodává, že je zarážející, že jednou ze stran dohody nejsou také zástupci okolních obcí, kterých se bude projekt bezpochyby také týkat.

To zase Hořínek vysvětluje tím, že obce nebyly ani součástí původní deklarace z roku 2006. Přesto se podle něj taková dohoda už chystá. „Vedením obcí jsme již nabídli samostatnou Dohodu o spolupráci, která řeší dopad projektu na jejich občany včetně adekvátních kompenzací,“ konstatuje.

Ptačí oblast

Ústředním tématem dokumentu, který umožňuje zahájení průzkumných prací pro výstavbu gigafatory v oblasti mezi obcemi Dolní Lutyně a Věřňovice, je přilehlá ptačí oblast, která je součástí chráněných území Natura 2000.

Jak upozorňuje Hořínek, ještě před zahájením veškerých procesů, posoudí podle dohody uskutečnitelnost projektu ve vztahu k ochraně ptačí oblasti právě jednotlivé spolky.

Dokument ale pouze říká, že investiční záměr nesmí vést k jejímu „celkovému zániku“. Tato formulace budí podle právničky Zahumenské otázky. „Můžeme to vykládat i tak, že jakákoliv kompenzace, která nepovede ke kompletnímu zničení ptačí oblasti, jsou možné vyjednat,“ poukazuje na mezery v dohodě právnička. „To mě mrzí asi nejvíc, že v dohodě je tím stropem zřejmě až celkový zánik oblasti,“ dodává.

I ochranáři ale mohou čerpat z mezer dohody. A torpédovat celý investiční záměr skrze spřízněné spolky, které součástí dohody o spolupráci nejsou.

Stát se zároveň v dohodě zavazuje, že na vymezeném území provede před výstavbou biologický průzkum a zhodnotí dopad průmyslové zóny na okolní přírodu a krajinu – třeba i na kvalitu vod či právě ptačí oblast. Studie mají také prozkoumat, jaký vliv bude mít výstavba gigafacotry na povrchové vody – bude totiž stát v záplavové oblasti. Jestli vyjdou prováděné studie negativně, záměr na výstavbu průmyslové zóny padá.

I to ale podle právníka Vomáčky už teď vyplývá ze zákona a dohoda na tom nic nezmění. „Jediný pozitivní bod nad rámec zákona vlastně vidím v kultivaci diskuze o rozvoji území a také ve zlepšení postavení ekologických spolků, které jsou přímo zapojené do přípravy kompenzačních opatření," říká právník.

Ptačí oblast - Natura 2000 Chráněné území v Dolní Lutyni si zaslouží podle odborníků ochranu z několika důvodů. Lokalita je stanovištěm pro více než 120 druhů ptáků, z nichž více než 100 druhů je chráněných a ohrožených.

Proto je od roku 2007 součástí chráýněných území Natura 2000. Ty společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Záměrem je chránit biologickou rozmanitost a jednotlivá území podle přesně stanovených kritérií.

Natura 2000 je tvořená dvěma typy území – ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Oba typy se nachází u Dolní Lutyně.

Ani ty ale nedělají podle biologa Lukáše Cholevy z Ostravské univerzity dost. „Přijde mi, že strany zastupující životní prostředí nevěnují moc pozornosti tomuto konkrétnímu území. Podle mě by měly mít větší znalost situace, pokud se aktivně podílí na dohodách a vyjadřují se k tomuto záměru,“ podotýká kriticky k ochranářským spolkům, které dokument podepsaly.

Jak dodává, už ze samotné podstaty investice musí být totiž jasné, že výstavbu takto rozsáhlého průmyslového parku bude náročné kompenzovat. „Gigafactory vyváží jedině gigakompenzace,“ dodává.

Bezzubá smlouva?

Současná Dohoda o spolupráci nahradila původní Deklaraci porozumění, kterou podepsal stát, Moravskoslezský kraj, ochranářské organizace a firma Hyundai v roce 2006. Šlo o kompromis, při kterém ochranáři slíbili, že nebudou bránit výstavbě automobilky na zemědělských pozemcích v Nošovicích výměnou za to, že stát upustí od přípravy průmyslových zón v Šilheřovicích a právě Dolní Lutyni.

„Moravskoslezský kraj, ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest se zavazují okamžitě a trvale ukončit přípravu Průmyslové zóny Šilheřovice a Průmyslové zóny Dolní Lutyně,“ píše se doslova v dokumentu.

Že došlo k porušení „trvalého“ závazku, vysvětluje Pavel Franc z organizace Frank Bold – právního nástupce Ekologického právního servisu, který původní dohodu za ochranáře podepsal – tím, že se po osmnácti letech změnily okolnosti natolik, že „je potřeba závazky upravit“.

Na nedostatky už původní dohody poukazovaly také soudy. Díky žalobě Franka Bolda na firmu Hyundai se ukázalo, že z uzavřené deklarace nevyplývají žádné právní závazky, a proto je prakticky bezzubá. To nakonec konstatoval také Ústavní soud.

„Takže je škoda, že v dohodě nejsou výraznější body, které by přesahovaly zákon a kterých by se vůči investorovi bylo možné domáhat. Jde tam prakticky pouze o to, aby nedošlo k nějakému závažnému zásahu do ptačí oblasti. A pokud k němu nedojde, může si investor dělat víceméně cokoliv. Samozřejmě, pokud splní zákon,“ uzavírá Vomáčka.

Přehled majetkových vztahů u pozemků v okolí Dolní Lutyně, na kterých by mohla vzniknout nová gigafaktory | Foto: Jan Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

O tom, že bude potřeba uzavřít novou dohodu s ochranářskými organizacemi, mluvili vládní představitelé už v době, kdy záměr na výstavbu gigafactory v Dolní Lutyni na začátku března představovali. Investice za zhruba 200 miliard korun má vzniknout na pozemcích o velikosti 240 hektarů, jejichž část vlastní soukromník Miroslav Slowiaczek. Aktuálně by mělo probíhat jednání o případném odkupu pozemků a jejich zcelení.

Přečtěte si celé znění uzavřené Dohody o spolupráci.