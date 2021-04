Obliba dohod o vině a trestu roste. ‚Žádoucí je využívání u činů korupční povahy,‘ říká Bradáčová

Sto dvacet sedm. Tolik dohod o vině a trestu se v Česku uzavřelo jen za první tři měsíce letošního roku. Data Nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že využívání tohoto nástroje vzrostlo od loňského října, kdy se jeho možnosti rozšířily i na velmi závažné trestné činy. Nová pravidla kvitují státní zástupci i obhájci. „Rozšiřuje to naše možnosti,“ řekl redakci Tomáš Sokol, právník a místopředseda České advokátní komory. Původní zpráva Praha 5:00 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti ČR

Loni v létě zavraždil Karel Šťovíček postupně dvě ženy. První z nich připravil o život 25. července. Po orálním sexu ji nejprve udeřil lahví do hlavy a následně uškrtil svou ledvinkou. Tělo pak zanechal v nedalekém obilném poli.

Dvojnásobnému vrahovi z Českého ráje vyměřil soud doživotí. Rozsudek je pravomocný Číst článek

Druhou vraždu spáchal 5. srpna podobným způsobem. Se ženou popíjel a následně s ní odešel k řece Jizeře, kde měli orální sex. Po něm ji uškrtil popruhem od kabelky a tělo vhodil do řeky. Za sebou už přitom měl šestnáctiletý pobyt ve vězení za vraždu seniora.

U soudu nakonec souhlasil s doživotním trestem. Nemuselo tak vůbec dojít k dokazování a Šťovíček si od soudce Miroslava Mjartana hned vyslechl verdikt. Na místě se všichni vzdali práva na odvolání, tudíž je rozsudek pravomocný.

Přes sto dohod

Tak rychlý proces umožnilo sjednání takzvané dohody o vině a trestu. Ta je v české justici už přes osm let. Od loňského října, kdy začala platit novela trestního zákoníku, je ale rozšířená i na nejtěžší zločiny.

Dohoda o vině a trestu v kostce Spočívá v možnosti státního zástupce uzavřít s obviněným dohodu, pokud obviněný za určitých podmínek přizná spáchání skutku a souhlasí s navrženým trestem. Obviněný ji může uzavřít se státním zástupcem i po zahájení hlavního líčení. Po vzoru Slovenska zavedlo Česko od loňského 1. řijna rovněž takzvané prohlášení viny. Obžalovaný tak může před soudem prohlásit, že je vinný spácháním skutku uvedeného v obžalobě a že souhlasí s právní kvalifikací. Pokud soud takové prohlášení přijme, nebude už muset provádět související dokazování.

„Případ Karla Šťovíčka je ukázkou toho, jak je možné dohodu využít,“ řekl serveru iROZHLAS.cz žalobce a mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Právě díky širším možnostem popularita tohoto řešení stoupá. Za celý loňský rok se podle dat Nejvyššího státního zastupitelství uzavřelo celkem 267 dohod. Jen za první tři měsíce letošního roku se aktéři dohodli ve 127 případech, z toho bylo 25 zvláště závažných trestných činů.

Skladba zločinů je následující: od loňského října se strany dohodly ve dvaadvaceti případech manipulace s omamnými a psychotropními látkami, u třinácti loupeží nebo v šesti případech krácení daně či jiné platby.

Osvědčuje se

Podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové se nástroj osvědčuje a může výrazně přispět k „rozkrývání závažné organizované trestné činnosti“.

Místo zvěřiny 100 tisíc korun. Advokát Teryngel předal soudci Sovákovi peníze kvůli přímluvě Číst článek

„Žádoucí je využívání u věcí důkazně složitých a rozsáhlých, u činů hospodářské a korupční povahy. Tam, kde řízení trvá dlouhou dobu a obstarávání důkazů je ekonomicky náročné,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

Nové možnosti nicméně chválí také druhá strana – obhájci. „Za sebe a za to gros bych řekl, že to vnímáme pozitivně. Jiná věc je, že se musí usadit soudní praxe. Principiálně to podle nás rozšiřuje možnosti obhajoby,“ myslí si známý právník a místopředseda představenstva České advokátní komory Tomáš Sokol.

Problematické je to podle něj jen v případech, kdy jsou například dva spoluobžalovaní. „Jeden uzavře dohodu, čímž se v podstatě dozná ke skutku, který měli spáchat společně. To druhému ztěžuje obhajobu. Jiné stesky jsem ale neslyšel,“ popsal Sokol, jak se na problematiku dívají advokáti.

Doznání na konci nestačí

Jakou motivaci mají k uzavření dohody obvinění? „Vnímám dvě základní. Jednou je rychlé skončení věci bez veřejného projednávání. A druhou je jistě příslib nižšího trestu,“ popsala Bradáčová.

Citelné zrychlení díky dohodám zaznamenal ve své praxi i státní zástupce Šťastný. „V jednom mém případu, kde probíhá trestní stíhání relativně dlouhou dobu, přišli sami obvinění s tím, že by se rádi doznali a dostali dohodu o vině a trestu,“ přiblížil.

Lenka Bradáčová však upozorňuje, že dohoda nesmí fungovat jen jako benefit pro obviněné.

„Hlavním těžištěm by mělo být uzavírání dohod v přípravném řízení. Jestliže již policejní orgán obstará veškeré důkazy, které odůvodňují postavení obviněného před soud a obviněný s policií nespolupracoval, potom nemůže být pouhým důvodem pro uzavření dohody, že se na samém konci řízení dozná,“ popsala pražská vrchní státní zástupkyně.