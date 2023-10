Doksany získaly od státu zámecký park. Neudaných staveb a pozemků je v celém Česku přes 140 000

V Česku je přes 140 000 zapomenutých staveb a pozemků, ke kterým se nikdo nehlásí. Možní potomci majitelů o pozemcích často neví nebo je majitel neznámý. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto některé pozemky nabízí zdarma příslušným obcím. Doksany 13:32 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součástí parku je kromě vzácných dřevin také historicky mladší altán z roku 1839 a památkově chráněný plavecký bazén z 18. století. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Doksany na Litoměřicku takhle dostaly zdarma rozlehlý zámecký park. Součástí parku je kromě vzácných dřevin také historicky mladší altán z roku 1839 a památkově chráněný plavecký bazén z 18. století.

„Tady je těch sedm hektarů, které jsme momentálně získali. Takže teď připravíme nějakou studii, nějaké první zaměření parku, dendrologický posudek ke stromům, které tu jsou – je tady hodně památných stromů,“ říká nezávislý starosta Doksan Jaroslav Joska.

„Tady tomu se říká bývalá hájovna, i když ono to tak úplně nebude. Je to vlastně jen chaloupka, kde je pouze střecha,“ ukazuje Joska na budovu bývalé hájovny bez oken a bez dveří.

„Je fajn, že to tady zůstane zachované pro veřejnost a budeme to moci využívat, na druhou stranu to je obrovská plocha a pro vesnici s naším rozpočtem to bude nějaká zátěž,“ přiznává Jaroslav Joska časovou, a hlavně finanční náročnost obnovy celého parku. Přesto by Doksany rády od státu získaly i další pozemek.

„Máme ještě zájem o část pozemku u silnice na Brozany. Byla by vhodná k vybudování nějakého parkování, abychom ta auta dostali dále od vstupu do zámku, to se nám ale zatím nepovedlo. Asi to bude stát nějaké peníze, protože to nespadá do těch podmínek, které jsou pro ty bezúplatné převody,“ vysvětluje Joska.

V Ústeckém kraji stále zbývají tisíce podobných pozemků a nemovitostí. „K 1. září letošního roku bylo v Ústeckém kraji v katastru nemovitostí evidováno celkem 7080 nedostatečně identifikovaných osob, na které bylo napsáno 7658 pozemků a 149 staveb,“ upřesňuje mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

V celém Česku je to pak přes 140 000 staveb a pozemků. Pokud se o ně lidé nepřihlásí do konce letošního roku, propadnou státu.