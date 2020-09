DOKUMENT: Jak Adam Vojtěch oznámil svou rezignaci na funkci ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se rozhodl po necelých třech letech odstoupit z funkce. Novinářům v pondělí řekl, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) už předal rezignaci. Poslancem i nadále zůstává. Uvedl, že demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie koronaviru, která v posledních dnech nabývá na závažnosti. Níže nabízíme celý text projevu, v němž Vojtěch odstoupení z funkce oznámil. Praha 9:06 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch (za ANO) oznámil rezignaci na funkci ministra zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dobré ráno, dámy a pánové, po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Panu premiérovi jsem již předal svou rezignaci. Chci tím vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás ještě bude nějaký čas provázet.

Na ministerstvo jsem přišel s úkolem, abych prosadil systémové koncepční změny, nicméně epidemie koronaviru mi neumožňuje úkol dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to, aby se české zdravotnictví posunulo dopředu, a práci ministra jsem vykonával srdcem a ze všech sil, samozřejmě společně s mými kolegy na ministerstvu zdravotnictví.

Za necelé tři roky se podařila řada změn, které jsou dokončené nebo nastartované – začali jsme elektronizovat zdravotnictví, spustili jsme elektronický recept a lékový záznam, napsali jsme historický zákon o elektronizaci zdravotnictví, udělali jsme reformu úhrad zdravotnických prostředků. Společně s profesorem Šedem a dalšími jsme navýšili kapacity lékařský fakult, aktivně jsme řešili personální situaci ve zdravotnictví, zastavili jsme úbytek sester v nemocnicích, snížili jsme administrativu, motivovali jsme mladé studenty jít studovat zdravotnické obory. Primární péče se stala prioritou, zahájili jsme její reformu, započala cesta k posílení role praktických lékařů a zvýšení kompetencí sester. Začali jsme také budovat síť urgentních příjmů, zprůhlednili jsme tvorbu průhledové vyhlášky a navrátili jsme význam dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty, prosadili jsme úhradu léčebného konopí.

Udělali jsme maximum, aby byla dostupnější primární péče stomatologická i praktická. Také jsme připravili největší novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění za poslední dvě dekády, která je nyní v Poslanecké sněmovně a bude nakonec schválena. Zahájili jsme, a to jsem velmi rád, reformu psychiatrické péče a léčby duševního zdraví, vytvořili jsme síť center duševního zdraví, které dnes pomáhají celé řadě pacientů, zahájili jsme několik velkých strategických investic, které jsou skutečně už v přípravě projektů, a věřím, že budou dokončeny. A v příštím roce začne být implementováno nové CZ-DRG přímo do úhrad akutní lůžkové péče, což je také velký zlom po mnoha letech, kdy se hovoří o kultivaci úhrad akutní lůžkové péče.

Ve chvíli, kdy přišel covid, tak jsem se stal ministrem covidu. Nemoc řešíme už devátý měsíc, prakticky od začátku roku, od března i na základě výskytu případů v České republice. Myslím si, že jsme se všemi kolegy ve dne i v noci dělali maximum, abychom ochránili naše občany před nákazou, a troufám si tvrdit, že první vlnu jsme zvládli opravdu velmi dobře, i jakožto příklad pro další země.

Nadále zůstanu poslancem, nadále budu vykonávat svůj mandát a budu se věnovat oblasti zdravotnictví. Uvidíme, co bude poté.

Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za důvěru, kterou ve mně vložil, a že mi svěřil tento zásadní resort. Děkuji všem lékařům, sestrám a zdravotnickým pracovníkům za jejich práci, kterou obdivuji. Děkuji svým kolegům na ministerstvu zdravotnictví, kteří mě provázeli necelé tři roky a udělali obrovský kus práce. Děkuji pacientům, pacientským organizacím, se kterými jsme navázali velmi úzkou spolupráci. Doufám, že to bude pokračovat i za mého nástupce. Děkuji i všem občanům, kteří mi vyjadřovali podporu. Za tři roky jsem dostal spoustu hezkých zpráv, čehož si nesmírně vážím.

Byly to těžké a zároveň velmi zajímavé a obohacující tři roky a velká zkušenost pro mě osobně a myslím si, že se nemám za co stydět. Děkuji i médiím a novinářům za veškerou spolupráci, a za to, že jste prezentovali naší práci na resortu.