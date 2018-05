Jsem nesmírně uražen, jsou to šarlatánské výmysly, říká k praktikám Aktip psycholog Weiss

Za nesmyslné šarlatánské metody označuje psycholog a sexuolog Petr Weiss praktiky poradenského centra Aktip. „Osobně jsem nesmírně uražen, že tyto nesmysly prohlašuje moje kolegyně, rovněž psycholožka,“ říká o dokumentu České televize Infiltrace: Obchod se zdravím. Podle Weisse je například homeopatická léčba či doporučení, aby pacienti rakovinu „vykadili“, jen způsob, jak z lidí dostat peníze. Rozhovor Praha 6:00 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Weiss | Foto: Adam Kebrt

Podepsal jste se pod petici akademické obce Katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, která se ohrazuje proti praktikám Lenky Krutilové. Ty v dokument Infiltrace: Obchod se zdravím odhalila Česká televize. Můžete popsat z vašeho pohledu ty nejproblematičtější momenty?

Já ten dokument velmi vítám. Po mnoha pořadech, které spíše nahrávaly astrologům a podobným pseudo odborníkům, které jsme viděli v České televizi - pravda, už před delší dobou, je tady pořad, který naopak tyto podvodníky odhaluje. A že se jedná o podvod, to je naprosto nesporné. Homeopatika, různé přístroje na kvantovém principu, bioenergie. To je všechno naprostý nesmysl. To jsou skutečně věci, které jsou zaměřené pouze na vytahování peněz z kapes pacientů.

Dokonce (v dokumentu) zazněly věty o tom, že by onkologicky nemocní pacienti neměli podstupovat chemoterapii a chirurgickou léčbu. To znamená postupy, které jsou lege artis (podle pravidel umění lékařského; pozn. red.). To je nejenom neetické z hlediska finančního, je to neetické až snad kriminální z hlediska ohrožení zdraví a života těch onkologických pacientů.

Vyléčení rakoviny milencem anebo tím, že ji člověk 'vykadí' na záchodě. To jsou některé z rad, které v dokumentu zazněly. Jak si tohle vykládáte?

Samozřejmě se vůbec nechci ani nemohu vyjadřovat k takovým nesmyslům. Osobně jsem nesmírně uražen, že tyto nesmysly prohlašuje moje kolegyně, rovněž psycholožka jako já. Vidím velké nebezpečí v tom, že takoví lidé diskreditují obor a diskreditují i psychosomatiku, nejen psychoterapii a psychologii. Konečně by se mělo jasně poukázat na to, že tito lidé škodí nejen oboru, ale především svým pacientům.

Znáte hlavní postavu dokumentu, psycholožku Lenku Krutilovou?

Tuto kolegyni osobně neznám, v životě jsem o ní neslyšel, v životě jsem od ní nic nečetl.

„Náš terapeutický postup je postaven na tom, že náš klient je nejvyšším arbitrem pro svoji životní cestu. První nejzodpovědnější osobou, jak bude se svým životem nakládat. Finální zodpovědnost je na něm, my mu řekneme náš názor, navrhneme nějaký procesní postup.“ Jarmila Klímová (vedoucí poradenského centra Aktip)

Poslední stéblo naděje

Vedoucí poradenského centra Aktip Jarmila Klímová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz metodu, že rakovinu lze 'vykadit na záchodě', hájí. Tvrdí, že to opravdu lze, ale společnost není na takové poznání připravená.

Velmi častý argument šarlatánů je, že společnost není připravená na jejich druh poznání. Samozřejmě mnoho vědeckých objevů nebylo ve své době přijato a nebylo přijato s pochopením.

Nicméně každý z těch takzvaných postupů by měl být schopen podrobit se vědeckému zkoumání. Nic kromě takzvané evidence based medicíny, to znamená medicíny založené na důkazech, které snesou ověření a jejich výsledky jsou opakovatelné, tak nic z toho nemá ani v budoucnu šanci na to, aby se prokázala jejich účinnost. Toto všechno jsou naprosto šarlatánské výmysly, proti kterým by se lidé, kteří mají ponětí o vědeckých postupech, měli důrazně ohrazovat.

Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Jenže někdo se nad jejich radami zasměje s tím, že není možné, aby tomu někdo věřil. Ale na druhou stranu tady jsou pacienti či klienti, kteří to berou vážně.

Mnozí z pacientů se léčitelů a šarlatánů chytají jako posledního stébla, jako naděje ve chvíli, kdy jim vědecká medicína už nedokáže pomoci. Takoví pacienti a takové stavy existují. Nelze ovšem očekávat, že by jim tito šarlatáni jakkoli pomohli, kromě toho, že jim z kapsy vytáhnou poslední peníze. To, že existují lidé, kteří věří astrologii, v homeopatii, kteří věří podobným nevědeckým nesmyslům, takoví vždy byli a vždy budou. A žel bohu podle výzkumů jich je stále více.

Proč tomu tak je?

Na vině mohou do značné míry být média. Když se podíváte do některých populárních týdeníků, všude najdete astrologickou poradnu, v privátních televizích věštkyně, různé čarodějnice. To všechno je předkládáno lidem, kteří nemusí mít vždy představu o tom, co je skutečná věda, pro které astrologie a astronomie je něco stejně hodnotného. Je to především byznys s důvěrou pacientů.

Režisérka dokumentu Šárka Maixnerová pro Radiožurnál uvedla, že za hlavní zjištění považuje to, že „člověk člověku opravdu vědomě může ubližovat, a to i v případě, že je nemocný“.

U těchto lidí nelze očekávat, že by jejich etická úroven byla příliš vysoká.

Je to možná banální otázka, ale co se s tím dá dělat? I Česká lékařská komora tvrdí, že na takové praktiky nemá žádný bič.

Především osvěta. Informace, vzdělání. To je nejúčinnější zbraň proti šarlatánům, proti podvodníkům, proti obchodníkům s lidskou důvěrou a lidským zdravím.

Pomohl by nějak třeba zákon o léčitelích?

Netuším, neumím si představit, jakou kvalifikaci by musel mít někdo, kdo dostane živnostenský list v oboru léčitelství.

Takové jednání označujete za neprofesionální, neetické, ale za současné situace tedy není trestné?

Osobně se domnívám, že kdyby někdo tyto podvodníky žaloval a měl by důkazy na to, že mu například doporučili v případě vážné choroby nepodrobit se lege artis léčbě a oblbovali by nemocného kvantovými nesmysly, tak bych dával docela dost dobrou šanci tomu, že ten člověk může svůj soud vyhrát.

Cyklus Infiltrace: Obchod se zdravím „Česká televize natočila po patnácti letech pokračování úspěšného cyklu Infiltrace. Po odvysílání dílu Já, ošetřovatelka z roku 2004, kdy došlo k nápravě poměrů v mnoha ústavech sociální péče, se tentokrát autoři zaměřili na psychosomatickou léčbu po česku,“ uvádí ČT na stránkách pořadu. V dílu s názvem Obchod se zdravím vyslali tvůrci herečku Ivanu Lokajovou do centra Aktip. Své návštěvy, během nichž si stěžovala na problémy se štítnou žlázou a dlouhodobou únavu, natáčela skrytými kamerami umístěnými na brýlích, klíčcích od auta a kabelce. Režisérka Šárka Maixnerová říká, že k tématu ji dovedli onkologičtí pacienti, kteří ji na zvláštní praktiky zdravotníků upozornili. Figurantce zdravotníci Aktipu na únavu předepsali speciální kapičky. Při jejich následném rozboru v chemické laboratoři ale vyšlo najevo, že neobsahují žádné účinné látky. Jedna z lékařek Aktipu pak Lokajové nabízela detoxikační kúru. Díky ní prý lze vyloučit rakovinový nádor do toalety. „Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu jedna z lékařek. Přestože herečka v ordinaci opakovala, že řeší problém s únavou, lékaři hovor často stáčeli k onkologickým onemocněním. Podle Lokajové tak u pacientů záměrně vyvolávají strach. Tvůrci dokumentu vedení kliniky Aktip nekonfrontovali se svými závěry. Server iROZHLAS.cz se pokusil získat stanovisko dvou terapeutů, kteří v dokumentu vystupovali, komentovat ho ale nechtěli. Režisérka Šárka Maixnerová se domnívá, že metody, které dokument odhaluje, nejsou jen záležitostí kliniky Aktip. Podobných klinik je podle ní více. Už proto chystá další dokument.