DOKUMENT: Turek v kauze rychlé jízdy nevypovídal. Tvrdil přitom, že spolupracoval při vyšetřování
Městský úřad v Rokycanech odložil vyšetřování rychlé jízdy europoslance a kandidáta do Sněmovny za Motoristy sobě Filipa Turka. Správnímu orgánu se nepovedlo prokázat, že vozidlo skutečně řídil Turek, byť na svém instagramu sdílel fotografii zpoza volantu. V usnesení, které web iROZHLAS.cz zveřejňuje, rovněž stojí, že Turek odmítl vypovídat, i když se na policii dostavil osobně. Na svých sítích přitom dříve řekl, že s vyšetřovateli spolupracoval.
Turek v dubnu na svůj instagram přidal několik kontroverzních fotografií. Nejméně jednu pořídil mobilem za jízdy v rychlosti kolem 200 km/h na dálnici D5 na Plzeňsku.
U série příspěvků bylo jako místo označené Německo, kde je jízda takovou rychlostí legální. Turek v reakci na širokou kritiku nakonec přiznal, že fotografii pořídil v Česku.
Za překročení rychlosti o 70 km/h by Turkovi běžně hrozila pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení na půl roku až rok a půl a trestné body.
Případ se postupně dostal až na Městský úřad v Rokycanech. Správnímu orgánu se nicméně porušení zákona v Turkově případu prokázat nepodařilo, fotografiím navzdory. „(Úřad) věc odkládá, aniž zahájil řízení o přestupku proti zákonu o silničním provozu,“ stojí v usnesení.
Celé znění si můžete přečíst na konci článku.
‚Na kamerách není vidět‘
Z textu odůvodnění vyplývá, že policisté v oznámení dospěli ke stejnému závěru jako lidé na sociálních sítích. Totiž že Turek míjel „unikátní“ mostní konstrukci nedaleko Mýta na Plzeňsku. Most byl na Turkově instagramu vidět ve zpětném zrcátku.
„Po vyhodnocení dat z kamerového systému CAKV, které byly porovnány s uvedenou fotografií, dospěli policisté k důvodnému podezření…že (Turek) jel s uvedeným automobilem rychlostí dle ukazatele rychlosti jízdy vozidla překračující dovolenou rychlost,“ stojí v usnesení.
Úřad však podotkl, že Turkovi jízdu nezměřil ani dopravní radar, ani oprávněný policista s měřícím zařízením.
Instruktor autoškoly: Řidiči by měli respektovat motorkáře. Největším nepřítelem na silnici je mobil
Číst článek
Ze záznamů dopravních kamer a časů průjezdu vyšetřovatelé vypočítali průměrnou rychlost Turkova vozidla, která nepřekročila povolených 130 km/h za předpokladu, že řidič cestou nezastavil či výrazně nezpomalil z původně vysoké rychlosti.
Na dopravních kamerách rovněž podle usnesení není rozeznatelný sám Turek: „Na začátku ani konci úseku není ve vozidle vidět na osobu řidiče“.
Z usnesení vyplývá, že úřad se při rozhodnutí o porušení rychlostních omezení nespoléhá na fotografii tachometru vozidla. „Nelze zjistit, kdo vozidlo řídil v době, kdy ukazatel rychloměru směřoval k číslici… a zda vozidlo skutečně takovou rychlostí jelo“.
Mobil držel, zákon neporušil
Podobná situace nastala v případě užívání mobilního telefonu za volantem. „Místo vzniku fotografie, na které je zdokumentováno ‚držení v ruce…za jízdy telefonní přístroj‘ se nepodařilo přesně identifikovat,“ uvádí odbor dopravy rokycanského úřadu.
Výňatek z usnesení týkající se užívání mobilu
„Ze snímku, kde je vidět obličej řidiče a v odrazu na slunečních brýlích jeho pravá ruka, v níž je s velkou pravděpodobností mobilní telefon, kterým byl snímek pořízen, nelze z důvodu absence údaje o času a místě pořízení snímku zjistit, kde a kdy mělo k jednání dojít.
Je zřejmé, že vozidlo se pohybovalo v prostoru, kde po jeho levé straně bylo svodidlo. Z částečného rozmazání některých detailů mezi horní a dolní částí svodidla lze usuzovat, že vozidlo bylo v pohybu. Dle světla a neolistěného stromu je zřejmé, že snímek vznikl za denního světla a mimo vegetační období.
Ze snímku, kde je vidět palubní deska vozidla, na jehož volantu je tovární znak (trojcípá hvězda) firmy Mercedes Benz, ukazatel rychlosti směřoval na číslici XXX km/h. Vzhledem k tomu, že není vidět, kdo vozidlo řídí, není zde žádný údaj o času a místě pořízení snímku, nelze určit osobu řidiče, místo ani čas, kde a kdy mělo k jednání dojít…“
Odmítl vypovídat
Sám Turek na začátku srpna napsal na svém facebooku, že v reakci na odložení případu poslal 50 tisíc korun na Fond pro oběti nehod.
„Rád bych připomněl, že při vyšetřování jsem spolupracoval a nevyužil imunitu, že k jízdě jsem se okamžitě sám všude přiznal i ve třech hlavních televizích, nemlžil a nelhal jsem o tom, že byla údajně v Německu,“ řekl Turek.
Z usnesení přitom vyplývá, že Turek se osobně identifikoval na policejní stanici, ale k věci odmítl vypovídat. Úřadu se tak patrně nepodařilo ověřit nejasnosti, které z pohledu zákona v případu vnímal.
Na žádost redakce o vyjádření, do jaké míry s vyšetřovateli spolupracoval či nikoliv, Turek do vydání článku nereagoval.