Dolejší: Nejpravděpodobnější povolební partner ANO je SPD. Této spolupráce se ale Babiš děsí

Hnutí ANO se podle posledních průzkumů nezadržitelně řítí k triumfu v říjnových volbách. Andrej Babiš (ANO) ale ví, že sestavit vládu nebude jednoduché. S kým bude nejpravděpodobněji ANO skládat koalici a koho by se měl Babiš spíše obávat? „Obojí je SPD Tomia Okamury. Společně Babišem mají pohodlnou většinu, problémem ale mohou být osobní spory," odhaduje pro Český rozhlas Plus Václav Dolejší, politický reportér webu Seznam Zprávy. Osobnost Plus Praha 19:26 8. července 2025

„Kdyby volby dopadly tak, jak to teď naznačuje většina průzkumů, budou mít ANO a SPD dohromady pohodlnou většinu. Dokonce místy téměř atakují tu ústavní, tedy 120 křesel v Poslanecké sněmovně, což se určitě nestane. Ale mají teď dohromady v průzkumech přes 100 křesel, takže je to nejpravděpodobnější spolupráce,“ myslí si Václav Dolejší.

„Zároveň je to ta, které se, myslím, Andrej Babiš nejvíc děsí. Těch důvodů je několik. A ten, o kterém od politiků hnutí ANO slýchám nejčastěji, je nejenom řevnivost, ale téměř osobní nenávist mezi ním a Tomiem Okamurou,“ pokračuje.

Neshody mezi Babišem a Okamurou se podle něj táhnou už několik let.

„Je známo, že to začalo při prezidentských volbách v roce 2018, kdy Okamura odmítl podpořit Babiše, nasadil vlastního kandidáta, Jaroslava Baštu, a pak ani ve druhém kole nevyzval své voliče k podpoře Babiše. Od té doby je vidět soupeření, někdy až takové dětské. Kdo déle vydrží řečnit u pultíku a tak dále,“ upozorňuje reportér.

Upozorňuje také, že tyto neshody nejsou pouze na osobní úrovni. Zmínění lídři podle něj mají výrazně rozdílnou představu o směřování Česka v mezinárodním prostoru.

„Andrej Babišovi můžeme vytýkat mnohé, ale určitě nechce vystupovat z Evropské unie, určitě nechce opouštět NATO a řekl bych, že určitě chce zkrátka zůstat na Západě. To Tomio Okamura nechce,“ srovnává.

Karel Havlíček premiérem?

Další otázkou, která se týká očekávaného vítězství hnutí ANO v říjnových volbách, je obsazení funkce premiéra. Pro mnohé by totiž nebyl nejvhodnějším kandidátem Andrej Babiš, ale jeho první místopředseda Karel Havlíček.

„Zrovna nedávno jsem o tom mluvil s jedním významným člověkem z asociace, myslím, průmyslu a dopravy, a ten říkal, že Karel Havlíček mezi všemi ostatními naprosto vyčnívá. Nejenom v rámci hnutí ANO, na celé politické scéně,“ uvádí Dolejší.

„Havlíček se dennodenně setkává s podnikateli. On nejen že navštěvuje firmy, ale chodí také na různé konference všech možných svazů. Já si myslím, že má opravdu politický talent v tom, že vejde do místnosti, načichá situaci, zjistí, jestli jsou tam startupisti, nebo staří průmyslníci, jestli jsou tam zelení, nebo je tam hnědé uhlí – a přizpůsobí se,“ popisuje.

Havlíček je podle něj také schopný do svého programu zahrnout témata, důležitá pro různé strany, klidně i opoziční.

„Řeknu jeden krásný příklad. Šéf Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, člen ODS, bývalý místopředseda a bývalý poradce premiéra Petra Fialy (ODS), navrhl na nějaké konferenci, aby se ta pokažená digitalizace stavebního řízení udělala jako PPP projekt. Tedy že by to stát udělal společně s nějakými velkými IT firmami, které to umí,“ přibližuje reportér.

„Karel Havlíček na té konference byl a zapsal si to, aby večer Zdeňku Zajíčkovi zavolal a řekl mu, že ho to zaujalo a jestli mu nebude vadit, že to bude v kampani používat a že to bude hnutí ANO taky prosazovat. A Zajíček mu odpověděl, že bude samozřejmě rád, když něco takového vznikne,“ vysvětluje Dolejší.

„A tento dojem, tento zážitek Zdeňka Zajíčka je pravděpodobně něco, co prožívají mnozí další. Samozřejmě nechtějí být úplně naivní a uvědomují si, že nakonec bude rozhodovat Andrej Babiš, ale přesto si říkají, je to prostě nejlepší z toho, co se nám nabízí,“ uzavírá.

Byli by pro hnutí ANO vhodným partnerem Motoristé? A je Andrej Babiš spíše lídr, nebo maskot? Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.