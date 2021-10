Případ pokusu o vraždu v Dolních Chabrech policie odložila. Důvodem je nízký věk útočníka

Za dubnový pokus o vraždu v pražských Dolních Chabrech policie nikoho neobviní. Případ odložila, protože kvůli nízkému věku pachatele nebylo možné zahájit trestní stíhání. Sdělil to v úterý mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. V souvislosti s útokem na matku a jejího syna pátrali policisté po čtrnáctiletém chlapci. Praha 6:46 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie nebude řešit dubnový pokus o vraždu kvůli nízkému věku útočníka (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„V dotazované věci rozhodl policejní orgán dne 21. října 2021 o odložení věci před zahájením trestního stíhání, neboť trestní stíhání je v souladu s trestním řádem nepřípustné. S ohledem na ustanovení trestního řádu nebylo možné trestní stíhání zahájit, neboť ve věci šlo o osobu, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná,“ napsal Cimbala.

„K dotazované věci nebudeme poskytovat další či doplňující informace, a to zejména s ohledem na věk dotčených osob,“ doplnil mluvčí.

Útok nožem se stal v noci na 28. dubna v Ploskovické ulici v Praze 8. Záchranáři tehdy uvedli, že na místě ošetřili dva lidi ve velmi vážném stavu. Policisté poté poblíž vypátrali čtrnáctiletého hocha. Zda spolu jeho pohřešování a násilný trestný čin souvisí, nekomentovali. Z vyjádření záchranářů vyplynulo, že i tento chlapec byl vážně zraněný.

Soud pro mládež?

Dospělému pachateli by za pokus o vraždu hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. To ovšem neplatí, pokud čin spáchalo dítě mladší 15 let, které není trestně odpovědné. Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže v takových případech „učiní opatření potřebná k nápravě dítěte“ soud pro mládež.

Pokud tento soud nerozhodne jinak, konají se taková jednání s vyloučením veřejnosti. Výsledek řízení lze v médiích zveřejnit až po právní moci rozhodnutí a jen bez uvedení jména a příjmení dítěte i dalších účastníků řízení.

Soud poslal útočníka podezřelého z útoku v Tišnově do vazby. Hrozí mu až dvacetiletý trest Číst článek

Zákon také uvádí, že dítěti mladšímu 15 let lze zmíněná opatření uložit na návrh státního zastupitelství. „Státní zastupitelství je povinno návrh podat bezodkladně poté, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné, protože jde o osobu, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná,“ stanoví předpis. Soud pro mládež případně může řízení s dítětem zahájit i sám od sebe, tedy bez návrhu zastupitelství.

Na dotaz, zda již státní zastupitelství takový návrh podalo, Cimbala odpověděl, že více informací nemůže poskytnout s ohledem na charakter věci a zákonné omezení vyplývající z trestního řádu.

V obecné rovině pak odkázal na ustanovení zákona, které vyjmenovává opatření, jež může soud uložit dítěti mladšímu 15 let. Jsou to výchovná povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního úředníka, ochranná výchova a ochranné léčení.

Podle zákona soud opatření určí zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření dítěte. Nejpřísnější ochrannou výchovu lze uložit dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok věku.