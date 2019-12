Kvůli domácímu násilí vykázali policisté letos 1100 lidí, podle Bílého kruhu bezpečí jim chybí školení

Policisté letos kvůli domácímu násilí vykázali z domu nebo bytu přibližně stejné množství lidí jako loni. Vyplývá to z údajů organizace Bílý kruh bezpečí. Podle nich se přibližně každý desátý navíc domácího násilí dopustí opakovaně. Policisté letos od ledna do listopadu z domácnosti vykázali přes 1100 lidí. Člověk se poté nesmí do domu nebo bytu vrátit deset dní.

