Domácí násilí se nově objevuje v zákoníku. ‚Tato definice dosud nebyla daná,‘ vysvětluje expertka

Domácí násilí má od úterý jasnou definici v českém právním řádu. Začala platit novela občanského zákoníku. Dosud to vypadalo jinak. „Slovní spojení domácí násilí ani nebylo v žádném zákoně," popisuje pro Radiožurnál Zdena Prokopová, spoluzakladatelka spolku ROSA, který pomáhá týraným ženám zažívajícím násilí ve vztazích. Rozhovor Praha 10:57 2. července 2025

Jaká je definice domácího násilí? A jak důležitý je fakt, že je součástí české legislativy?

V první řadě jsem velice ráda, že se to po třech letech naší práce neziskovek a státního sektoru podařilo. A je to důležité proto, jak jste sám řekl, že nikdy ta definice nebyla daná. Slovní spojení domácí násilí ani nebylo v žádném zákoně.

Je to psychické, fyzické a sexuální násilí mezi blízkými lidmi i ve společné domácnosti. Je to strašně důležité, protože v mnoha případech v minulých letech se bralo, že domácí násilí musí být jenom to, co se odehrává v rodině doma. Ale ono je to trošku i jinak. A tak jsme rádi, že to je takto konečně popsané. Řadu žen, které uprchly z domácího prostředí, leckdy úřady braly, že už nejsou doma, a proto že to násilí není. Takže zaplaťpánbůh, že je to jasně dané.

Můžete říct ještě, co si pod pojmem domácí násilí představit? Má i jiné formy než bití a fyzické násilí.

Samozřejmě, je to hlavně, jak jsem říkala, psychické násilí, které se velice špatně dokazuje. Můžeme si pod tím představit ponižování, zastrašování, izolaci, různé výhrůžky. To je velice devastující pro každou oběť.

Víme, že nejvíce jsou oběťmi ženy a jejich děti, takže to je velice závažné. Je důležité, aby to, pokud k takovým situacím dochází, policie a další orgány braly, že to je důležité a je to domácí násilí, ke kterému se musí přihlížet a pomoci takové oběti.

Zmínila jste děti. Ministerstvo spravedlnosti si od novely slibuje i to, že by soudy mohly postupovat při posuzování domácího násilí jednotně a třeba takzvané sociálky více informovat děti ohrožené domácím násilím o jejich právech. Kdy by se tohle podle vás mohlo víc projevit?

Doufám, že se to projeví, protože oddělení sociálně-právní ochrany dětí musí brát v potaz to, když dochází k násilí a jsou přítomny děti, jsou psychicky týrány a je potřeba jim pomoci.

A bohužel, alespoň za naši činnost 32 let v Rose, bylo mnoho případů, kdy u žen, které zažívaly násilí, docházelo k tomu, že děti byly svěřeny do péče otců, násilníků, nebo že byly nuceny do mediace, aby se s tím mužem dohodly. A to je právě v této novele důležité, že v těchto případech není žádná mediace možná.

Nastalo léto, je z pohledu domácího násilí tohle období rizikovější?

Každé období má své pro a proti. Samozřejmě že v některých situacích, kdy jsou oběti se svými partnery na dovolené, tak tam bohužel může - ač si zdánlivě člověk myslí, že to bude příjemné, ale mluvíme o násilných lidech, kteří se dopouští násilí - docházet k násilí.

Často to vidíme i na našich telefonních linkách, jak se na nás obrací právě zoufalé ženy i třeba v rámci dovolené. Je důležité, aby kdo toto násilí zažívá, se neostýchal a zavolal, poradil se třeba na našich bezplatných linkách jako 116 016. Jsou bezplatné a nonstop.