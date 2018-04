Postřelení policisté z Domažlic zůstávají v péči lékařů. Vyšetřovatelé je zatím nevyslechli

Policie ve čtvrtek další podrobnosti k případu nezveřejnila, mluvčí Martina Korandová pouze uvedla, že pitva prokázala příčinu mužova úmrtí, kterou bylo skutečně střelné poranění. Předběžně bylo vyloučeno cizí zavinění, uvedla.

Policejní hlídka byla do azylového domu přivolána jako asistence pro záchranáře, protože čtyřiatřicetiletý psychicky nemocný muž odmítal nastoupit do sanitky. Před policií utekl do domu. Policisté ho následovali na pokoj, kde zřejmě při potyčce sebral jednomu zbraň a vystřelil.

Podle mluvčí výslechy pokračují, postřelení policisté ještě vyslechnuti nebyli, ale v nejbližší době budou.

Mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška informoval, že dva muži byli přijati se středně těžkými zraněními a byla nezbytná operativní léčba. „Oba prozatím zůstávají v nemocnici. Léčba a následná rekonvalescence bude trvat několik týdnů,“ uvedl.

Podle neoficiálních informací ČTK má jeden policista průstřel dlaně a druhý průstřel paže, střely prý zasáhly i kosti. V nemocnici by měli policisté zůstat ještě několik dní. Tyto informace ale policie ani nemocnice nepotvrdily.

Policie vyšetřuje úterní střelbu jako pokus o dvojnásobnou vraždu. Protože ale muž, který střílel, vzápětí spáchal sebevraždu, policie nakonec případ pravděpodobně odloží. Kriminalisté vyslýchají všechny svědky. Ještě v úterý ohledali místo činu a zajistili služební zbraň CZ 75 D compact.

Útočník nebral léky

Muž, který policisty zranil, byl podle pracovníků charity schizofrenik, jeho stav se zhoršil poté, co přestal užívat léky a docházet za lékařem. V charitním zařízení žil od října 2016, protože se náhle ocitl bez bydlení. Předtím byl hospitalizován na psychiatrii, naposled loni v květnu a v červnu.

Zpočátku byl jeho stav stabilizován a spolupracoval na odstranění svých problémů, uvedl v úterý ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Poslední měsíc ale muž podle pracovníků domova odmítal brát léky a chodit ke své lékařce. Jeho stav se zhoršil, proto byla v úterý přivolána psycholožka, která doporučila jeho převoz do zdravotnického zařízení.