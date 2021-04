Den po Dukových narozeninách se v Arcibiskupském paláci slavilo. Policie případ prověřuje

Den po narozeninách kardinála Dominika Duky se na střeše Arcibiskupského paláce konal večírek. Vedle Pražského hradu slavilo v noci z úterý na středu nejméně 12 hostů, informoval ve čtvrtek Blesk.cz, který k tomu zveřejnil několik desítek fotografií. Někteří účastníci podle serveru pili alkohol, jiní podle snímků kouřili doutníky. Pražští policisté již případ prověřují, uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí Jan Rybanský. Praha 10:54 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arcibiskupský palác stojí hned vedle Pražského hradu (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Na střeše Arcibiskupského paláce, hned vedle Pražského hradu, se v noci z úterý na středu slavilo. Podle fotografií, které ve čtvrtek zveřejnil server Blesk.cz, trval večírek nejméně od 17.30 večer do 1.00 ráno druhého dne.

Na akci bylo nejméně 12 lidí. Mezi nimi byl podle Blesku Vojtěch Mátl, sekretář kardinála a pražského arcibiskupa Dominika Duky. A také Zdeněk Bergman, majitel společnosti Pražské Benátky převážející turisty po Vltavě. Podle něj šlo o soukromou akci. „Bylo to krátké přátelské pracovní setkání,“ uvedl pro Blesk.

Arcibiskupství pražské odmítlo akci komentovat. „K situaci se nebudeme vyjadřovat,“ sdělil jeho mluvčí Jiří Prinz deníku. Server iROZHLAS.cz se pokoušel jak Prinze, tak Mátla ve čtvrtek dopoledne kontaktovat a doptat se na detaily akce. Ani jeden ale nezvedal telefon.

V pondělí kardinál Dominik Duka slavil 78. narozeniny. Zda s tím oslava souvisí, není jasné. Podle Bergmana se Duka večírku v sídle pražského arcibiskupa nezúčastnil. „Když jsem tam byl já, tak tam nebyl,“ řekl Bergman, který byl podle Blesku na akci celou dobu.

‚Soukromá akce není problém‘

Policie už se případem zabývá. „O události, která se stala v úterý večer na Hradčanském náměstí, jsme se dozvěděli dnes z médií. Věc již prověřujeme. V případě zjištění podezření na nerespektování vládních nařízení vše oznámíme příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová neměla o této akci ve čtvrtek dopoledne žádné informace, obecně ale uvedla: „Jakmile dostaneme jakýkoli podnět, tak ho samozřejmě prověříme a budeme postupovat tak, jak jsme postupovali doposud. To znamená, že zahájíme správní řízení,“ sdělila redakci.

V soukromé akci s účastí kolem 12 lidí ale neviděla problém. Lidé ale podle ní musí mít respirátory, pokud tráví čas společně. „Pokud to bude soukromá akce s takovýmto počtem lidí, tak se s tím asi nedá úplně nic udělat. Pokud by to byla akce typu schůze, porada či výroční zasedání, tak tam jsou stanoveny podmínky, za jakých okolností a v jakém rozsahu se taková akce může konat.“

Limit dvou lidí

Na covid portále, na který se odkazují webové stránky ministerstva zdravotnictví, ale stojí: „V současné době jsou oslavy, večírky, slavnosti a podobné akce povoleny, ale za podmínky maximálního počtu dvou osob. Omezení počtu osob platí pro venkovní i vnitřní akce.“

Limit pro setkávání dvou lidí stanovil ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger mimořádným opatřením z 12. dubna.

Podle některých právníků je takové omezení bez nouzového stavu neústavní a nelze ho vyhlásit podle pandemického zákona, podle Arenbergera však z konzultací s právníky vyplynulo, že je opatření v pořádku.

Omezení pro shromažďování lidí platilo už v době nouzového stavu. Uvnitř i venku se mohli setkat pouze dva lidé, výjimky měli třeba členové jedné domácnosti nebo účastníci svateb a pohřbů.