‚Rok jsme se je snažili vypátrat.‘ Katolická církev podala trestní oznámení kvůli sexuálnímu zneužívání

Předsedkyní TOP 09 se stala Pekarová Adamová. Pospíšil nebude ani řadovým místopředsedou

Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě 96 hlasů, Czernin o 15 méně. Stala se čtvrtým předsedou nyní druhé nejmenší opoziční sněmovní strany. TOP 09 by měla vést i do voleb do sněmovny v roce 2021.