Absolutně neekumenické pošlapání všeho, rozčílil se Duka v debatě o Mariánském sloupu. Pak odešel

Ke štěpení české společnosti přispívají mimo jiné diskuse o Mariánském sloupu. Pro křesťanské církve v tuzemsku je to i v současné době rozdělující téma. Církevní historik Jaroslav Šebek je přesvědčen o tom, že je kvůli tomu narušena ekumenická spolupráce. Hloubku rozporu zřetelně ukázal průběh debaty v pořadu Vertikála na Českém rozhlasu Plus, ze které po určité době rozčíleně odešel jeden z hostů, kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka. Vertikála Praha 18:40 19. ledna 2020

Kardinál v pořadu diskutoval s kazatelem Církve bratrské, emeritním předsedou Ekumenické rady církví a předsedou Kostnické jednoty Pavlem Černým, který se ohradil proti tomu, jak pražský sloup prezentuje náboženskou úctu k Panně Marii.

„Žena, která se obětovala. Žena, která byla něžná. Žena, která udělala, co neudělal nikdo jiný na světě. Stala se Matkou Boží, Theotokos. A ona je na (Mariánském) sloupu jako žena, která dělá zlé věci. Která vede boj. Která zabíjí, která vraždí, která se zlobí,“ prohlásil Černý.

V tu chvíli mu kardinál Duka skočil do řeči: „Pane doktore, já nemíním pokračovat v tomto programu. Nezlobte se. Opravdu mě mrzí, že jsme někdy spolu jednali. To, co jste teď řekl, je absolutně neekumenické pošlapání všeho! A nepasujte se do znalce umění.“

Duka následně i přes výzvy moderátorky Evy Hůlkové a slova Pavla Černého, že „cituje“, odešel ze studia.

Ve druhé části pořadu se k kauze Mariánského sloupu i rozepři mezi kardinálem Dukou a Pavlem Černým vyjadřují historici Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu za Starou Prahu, a Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd.

Spor o Mariánský sloup

Pražský sloup na Staroměstském náměstí ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let minulého století.

V jeho obnově se angažuje především sochař Petr Váňa, který v půlce loňského června umístil na náměstí část zábradlí sloupu a petiční stánek. Uvedl, že plánují na místě zůstat do doby postavení sloupu, na které má podle svého názoru právo, protože má stavební povolení.

Podle zástupců města však bez záboru pozemku a povolení vlastníka sloup postavit nelze. Praha odmítla povolit repliku na náměstí už v roce 2017, nyní názor někdejších zastupitelů potvrdili i ti současní.

Proti umístění repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se v červenci 2019 vyslovilo 26 českých historiků umění, kteří napsali dopis pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) a městské radě. Barokní památka, zbořená v roce 1918, byla podle nich výrazem habsburské protireformační propagandy, a proto nemůže přispět ke smíření mezi církvemi.

O dva týdny později na dopis reagoval kardinál Dominik Duka, podle kterého tradice sloupu prorůstá dějinami a legendárně se váže k působení sv. Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů.

„Symbol Panny Marie na sloupu se stal důležitým v období reconquisty, kdy si obyvatelé Pyrenejského poloostrova vydobyli svoji samostatnost a nezávislost, a jako takový se v různých formách promítá i do dalších oblastí kultury a umění dodnes,“ uvedl kardinál na svých webových stránkách.

Dopis historiků umění podle něj vypadá, jako by byl ve svém obsahu i formě inspirován myšlenkami z doby, která skončila před 30 lety.